"OSUDITE ME, BRIGA ME" Ispovest žene koja ide na odmor od porodice U BOLNICU

"Svake godine odglumim da sam bolesna, odem u bolnicu na odmor. Oko dece mi niko ne pomaže, i na moru se umorim. (...) Odmorim dušu, napunim baterije. Ja drugačijeg odmora nemam. Bolnička hrana mi je dobra."

Ovako izgleda sažetak objave jedne žene koja se potpisala kao majka troje dece. Legendarni post kruži internetom odavno, da li je istinit nemoguće je utvrditi, ali svaki put kad ga neko iznova ritvituje, šeruje, postuje - izazove buru.

Prenosimo ga u celosti:

"Samo da vas pozdravim. Ja svake godine odglumim da sam bolesna i odem u bolnicu na odmor. Tokom cele godine mi niko ne pomaže oko dece, na moru se umorim, crknem, ono je sve samo nije odmor. Ja u bolnicu, muž na godišnji odmor i čuva decu", piše ona ovu ispovest.

"I svekrva mu pomogne, sin joj je. Ja sam snajka, što bi meni pomagala. Meni je bolnica divna. Svake godine spavam svih 14 dana. Usput povadim nalaze i snimim nekad bubrege, nekad stomak, kako kad kažem da me boli. Dobro dođe da me pregledaju. Odmorim dušu, napunim baterije i vratim se kući."

"Da me ne napadnete što mužu uzimam godišnji. Pa on ima zimski odmor i letnji. Osudite me, briga me. Ja drugačijeg odmora nemam. Bolnička hrana mi je dobra. Trenutno sam na odeljenju, ovaj put na infektivnoj. Kobajagi povraćam. Ljubim vas, u potpisu majka troje dece."

Okej, ovo je baš mnogo za prevariti. Ali hajde da analiziramo šta smo saznali iz ovog "kako sam provela raspust" sastava.

Šta inače znamo?

- Dobro je voditi računa o zdravlju preventivno.

- Domaćice i majke nemaju primanja, radno vreme, niti godišnji odmor.

Takođe, često ih niko ne pita da li mogu da se nose s tim "poslom", kako im je i je li im potrebna pomoć. "Ma šta tebi fali, sediš kući, ne moraš na posao, muž ti donosi pare", čest je stav koji društvo ima prema domaćicama. Još ako si majka, ma majčinska ljubav i instinkt "ispeglaju" sve drugo što ne valja, nema žaljenja!

Prosto, u patrijarhalnom društvu kao što je naše podrazumeva se da žena mora biti bezgranično požrtvovana, a ukoliko je majka, mora još i više da se daje.

S druge strane, način koji je ova žena izabrala da se nosi sa patrijarhatom krajnje je upitan.

Vazda se vode polemike je li genijalan ili nenormalan - što bi se reklo, prešla je igricu. Da li je sebična prema mužu ili je ovo potez da mu se oduži za sebičluk koji trpi od njega preostalih 50 sedmica godišnje. Bilo kako bilo, šta je pozadina priče i kakav brak i život uopšteno ova žena ima - niko od nas ne može da zna - te je tako svako od onih koji su njen post pročitali, stvorio svoju sliku u glavi. Zato su komentari toliko i različiti:

"Sve pohvale za snalazljivost", "Genijalka", "Hahahaaa divno!", "Saglasna sam u potpunosti, svaka čast!", "Živele majke!", "Bog joj sreću dao!", pisali su jedni, a može se pročitati i: "Jadna zena", "Tužno".

"Dolazi porodica u posetu? Istrpeću"

- Brzo deca porastu i krenu svojim putem, a onda ostaje vremena za odmor na pretek, ali i pusta kuća.

- I ja sam se jedino istinski odmorila u životu kad sam bila pet dana u bolnici. Bile su dozvoljene posete, ali mora nešto da se istrpi...

- Istina živa. Nikada mi nije bilo lepše nego li pred operaciju. Naspavala sam se kao niko.

- Ali je dobro što menja odeljenja, glupo bi bilo da ide na odmor uvek u isto mesto. Važno je da ne bude monotono odmor.

- Moja svekrva dođe samo kada je sinke pozove.

- Sad kad nastane epidemija posle ove ideje.

- Živo me interesuje gde kraljica živi, kad u ovoj napaćenoj Srbiji i kad te stvarno nešto boli čekaš snimanje mesecima. Osim što je zabavno, teško da ću da poverujem da se tek tako jednom godišnje „smestiš" na odmor u bolnicu, a o mogućnostima zaraze bolje da ne pričam... I da, ubace te na infektivno, eto onako na reč. Nije se desilo.

- Samo se pitam gde je prime na ležanje - primetila je tu "rupu" u priči još jedna žena.

- Ja razumem i pozdravljam. Nekad nema drugog načina.

- Autorka jeste bolesna, ali odmara u pogrešnim bolnicama, treba da “odmara” u Lazi!

A šta vi mislite - je li ovo ludilo ili genijalnost?