LITIJA OD ZVEČANA DO SEVRENE MITROVICE U ZNAK PODRŠKE SPC U CRNOJ GORI! Đurić poručio: Ne damo svetinje! (FOTO+VIDEO)

Не дамо светиње! Србија и Црна Гора два су стабла из истог корена - корена који се данас разбујао да покаже слогу и солидарност са народом у Црној Гори и његовом борбом за очување светиња на којима почива идентитет свих нас. Kосово и Метохија и све што је српско на њему је на ногама! #srbija🇷🇸 #kosovoimetohija🇷🇸 #pravoslavlje #svetinje #србија #косовоиметохија🇷🇸 #православље #светиње