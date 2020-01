''MUZEUM SERBSKI'' - NEZAMENLJIV DOPRINOS SRPSKOG NARODNOG MUZEJA i SRPSKOG NASLEĐA evropskoj kulturnoj baštini!

View this post on Instagram

MUZEUM SERBSKI koji je trebalo da SABERE STARINE i da ih za POTOMSTVO SAČUVA. Ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića 1844. godine osnovan je Narodni muzej. Danas je ovo jedan od najvažnijih kulturnih institucija u našoj zemlji i jednostvno morate da nađete vremena da ga posetite. #ViasatHistorySrbija #Historygram #HistoryLovers #NašaIstorija #IstorijaSrbije #ČuvajmoIstoriju #NarodniMuzej #NationalMuseum #Museum #Beograd #Belgrade