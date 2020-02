DANAS JE SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA - U svetu od ove bolesti godišnje umre 9 miliona ljudi, a ovo je NAJVEĆI FAKTOR RIZIKA

Rak ubije više ljudi od HIV-a/side, malarije i tuberkuloze zajedno, a stručnjaci ističu da više od trećine slučajeva može da bude sprečeno, a trećina izlečena ranim otkrivanjem i tretiranjem.

- Rak je jedan od glavnih uzroka smrti u svetu. Više od 9,6 miliona ljudi svake godine umre od ove bolesti, od čega 4 miliona ljudi umre prerano (starosti od 30 do 69 godina).

- Siromašne i srednje razvijene zemlje beleže više od 70 odsto smrtnih slučajeva od raka.

- Pet najvećih rizika za dobijanje raka, visok indeks telesne mase, mali unos voća i povrća, manjak fizičke aktivnosti, pušenje i konzumiranje alkohola, odgovorno je za više od trećine smrtnih ishoda.

- Duvan je najveći faktor rizika za dobijanje raka i odgovoran je za 22 odsto slučajeva oboljevanja.

- Infekcije koje uzrokuju rak, poput hepatitisa i humanog papiloma virusa, odgovorne su za 25 odsto slučajeva oboljevanja u siromašnim i srednjerazvijenim zemljama.

