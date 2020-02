OKONČANA DRAMA: AVION "ER SRBIJE" PRINUDNO SLETEO U FRANKFURT, uskoro poleće za Beograd!

Današnji let Er Srbije JU 380 iz Beograda do Londona preusmeren je u Frankfurt, usled nevremena zbog kojeg su i druge strane avio-kompanije preusmerile svoje letove na alternativne aerodrom. To je uobičajena procedura kada dođe do pogoršanja vremenskih uslovi i uvek se primenjuje, poručili su iz Er Srbije.