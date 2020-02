Danas oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 13 stepeni!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom, slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima slabim snegom.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 0 do 5 C, najviša dnevna od 8 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz slab do umeren severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura oko 5 C, najviša dnevna oko 11 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 19. februara:

U četvrtak pretežno sunčano. Tokom noći između cetvrtka i petka naoblačenje sa kišom zahvatiće severne i zapadne, a u petak pre podne proširiće se i na ostale predele Srbije. U brdsko-planinskim predelima padaće sneg.

U subotu umereno do potpuno oblačno, još ujutru i pre podne ponegde na jugu sa slabom kišom, na planinama sa snegom.

Od nedelje do utorka pretežno sunčano i osetno toplije, a zatim naoblačenje sa kišom.