MEDVEDI NISU BILI U PRAVU - PROLEĆE U FEBRUARU! Meterolog otkriva kada nas očekuje prvo zahlađenje i da li će BITI SVUDA SNEGA

Prema narodnom verovanju, na Sretenje medvedi postaju na jedan dan "meteorolozi".

Ove godine, medved iz Beogradskog zoo vrta koji je trenutno u Jagodini, video je svoju senku i vratio se u jazbinu, što po narodnom predanju znači da će zima potrajati. Ipak, meteorolog Đorđe Đurić kaže drugačije.

Prolećno vreme će se u Srbiji zadržati i sledeće nedelje, a najverovatnije i naredne. Prave zime nema baz snega, a Đurić kaže da u nižim predelima belog pokrivača neće biti do kraja ovog meseca.

- U ponedeljak će biti slično vreme kao i za vikend. Jutro će biti prohladno, u dolinama i kotlinama moguća je magla, a ponegde i mraz. U toku dana će temperature biti još više nego za vikend, pa će maksimalne dnevne temperature biti od 14 do čak 20 stepeni, a u Beogradu do 17. Ipak, u Timočkoj i Negotinskoj krajini očekuje se magla i nešto hladnije vreme nego u ostatku zemlje, pa će tamo najviše temperature biti između 10 i 12 stepeni - kaže Đurić.

Prvi naredni pad temperature

- U utorak nas očekuje nešto svežije vreme jer će duvati severozapadni vetar koji će spustiti temperaturu. Tako će na severozapadu zemlje maksimalna temperatura biti 11, a na jugoistoku 17 stepeni - detaljno objašnjava Đurić.

Ovaj meteorolog smatra da će od sredine nedelje očekuje manji pad temperature i promena vremena, ali od kraja nedelje vremenski uslovi će ponovo nalikovati prolećnim.

- U sredu tokom dana neće biti padavina, a temperature će se kretati od 10 do 14 stepeni. Međutim, u toku večeri će početi da duva severozapadni vetar, a u toku noći će se naoblačiti u većem delu Srbije. To naoblačenje će nam u toku noću doneti kišu, a na planinama sneg. U četvrtak će biti oblačo vreme sa mogućom kišom i snegom na planinama. Takođe se očekuje umereno do jak vetar koji će dodatno spustiti temperature koje će biti od 6 do 10 stepeni - kazao nam je Đurić.

Kako objašnjava, prvo se na severozapadu zemlje očekuje razvedravanje, a onda poslepodne i u ostatku zemlje.

- Postoji i mogućnost da će se tada stvoriti uslovi za susnežicu na istoku i jugoistoku Srbije. To će biti moguće tek na nadmorskim visinama iznad 500 metara i tada neće biti zadržavanja snega - kaže Đurić.

Od petka vreme će se stabilizovati, a temperature će rasti, najavljuje ovaj meteorolog.

- Petak će biti bez padavina, smenjivanje će se sunce i oblaci, a temperatura će ići do 10 stepeni. Za vikend nas očekuje porast temperature i prolećno vreme kakvo će se najverovatnije zadržati i tokom one tamo nedelje - zaključuje Đurić.