U Srbiji jutro sunčano, popodne naoblačenje, ponegde sa kišom!

U Srbiji danas ujutru pretežno sunčano, mestimično sa slabim mrazem, po kotlinama i kratkotrajnom maglom.

Tokom dana naoblačenje, posle podne i uveče mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

Duvaće slab do umeren južni vetar u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 3 °C, najviša dnevna od 8 do 13 °C.

U Beogradu jutro pretežno sunčano, tokom dana prolazno naoblačenje sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od -2, najviša dnevna oko 10 °C.

Za vikend pretežno sunčano, u nedelju i veoma toplije.

Biometeorološka prognoza za petak, 21. februar 2020:

Poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba. Astmatičarima i srčanim bolesnicima se savetuje oprez.