ELEGANTNA NOTA I PRIRODNI MATERIJALI - SARA NAMEŠTAJ opremio jedan od štandova na Sajmu turizma

View this post on Instagram

Turistička organizacija Novi Pazar je odabrala naš nameštaj za opremanje njihovog štanda na sajmu turizma u Beogradu. 🏃 Posetite nas. 🏃 ➡Opremite stan, ostvarite san. Vaš Sara Nameštaj⬅ 🌐 www.saranamestaj.rs 🌐 🏃‍♂️ ➡️TC Zmaj, Zemun. ☎️ 011/412-08-01 🏃‍♂️ ➡️Kej skopskih žrtava bb, Novi Pazar. ☎️ 020/386-884