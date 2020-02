PALMA: GRAĐANI SRBIJE DA LETUJU TAMO GDE IH POŠTUJU I VOLE

Danas je na Sajmu turizma u Beogradu predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik, predsednik skupštine grada Jagodina i počasni konzul Grčke u Srbiji Dragan Marković Palma obišao štand Turističke organizacije Grčke, na kome ga je dočekao ministar unutrašnjih poslova zadužen za Severnu Makedoniju i Trakiju gospodin Teodoras Karaoglu.

Počasni konzul Grčke u Srbiji Dragan Marković Palma je izjavio je da će 2020. godina biti najberićetnija za Grčku jer će ogroman broj turista iz Srbije izabrati Grčku kao destinaciju i letovati u toj zemlji.

Marković je rekao da građani Srbije ne treba da idu u Crnu Goru na more zbog nezapamćenog udara Mila Đukanovića na Srpsku pravoslavnu crkvu i pokušaja otimanja imovine SPC.

"Srbi ne treba da pune budžet Mila Đukanovića jer je on prvi glasao za priznanje takozvanog nezavisnog Kosova, za prijem Kosova u UNESKO u INTERPOL i za zakon kojim otima imovinu SPC u Crnoj Gori. Srbi treba da idu na more tamo gde ih poštuju i vole a to je Grčka, naša bratska država koja nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije, koja je bila protiv prijema Kosova u UNESKO, INTERPOL i koja pomaže Srbiji na evropskom putu. Posebno smo zahvalni predsedniku vlade Micotakisu i njegovom ocu Konstantinosu Micotakisu, koji je, kada je bio predsednik Vlade Grčke, bio na strani Jugoslavije i srpskog naroda i to Srbija ne treba nikada da zaboravi" izjavio je Marković.

On je rekao i da punih petnaest godina grad Jagodina šalje đake koji završe srednju školu u Grčku na more a četvrti i osmi u Crnu Goru a sve iz budžeta Grada Jagodina.

Marković je napomenuo da zbog politike koju sprovodi Milo Đukanović prema Srbiji i SPC, đaci više neće ići u Crnu Goru na more, već će od 2020. ići u Grčku. Pošto su ta deca maloletna sa njima će u pratnji biti i jedan od roditelja. Poznato je da je pre pet godina Jedinstvena Srbija otvorila u Grčkoj kancelariju, čija je svrha da pomaže svim turistima iz Srbije koji letuju u ovoj nama bratskoj državi.

Ministar unutrašnjih poslova Grčke zadužen za Severnu Makedoniju i Trakiju, gospodin Teodoras Karaoglu koji je i dočekao Markovića na štandu Grčke izjavio je da emocije koje gospodin Marković gaji prema nama jesu iste one emocije koje grčki narod gaji prema srpskom narodu a to su emocije bratstva, prijateljstva, solidarnosti. Na kraju krajeva naši narodi su se uvek nalazili na istoj strani istorije, nikada jedni prekoputa drugih.

"Zahvaljujem na Vašem pozivu građanima Srbije da letuju u Grčkoj i na lepim rečima o našoj zemlji. Podrazumeva se da će grčki narod učiniti sve što je njegovoj moći da se Srbija što pre nađe u istom društvu sa Grčkom kao punopravni član Evropske unije" izjavio je ministar Karaoglu.

Dragan Marković Palma je obišao Sajam turizma u pratnji narodnih poslanika Jedinstvene Srbije Vojislava Vujića i Đorđa Kosanića kao i portparola Jedinstvene Srbije Živote Starčevića i načelnika Pomoravskog okruga Gorana Milosavljevića.