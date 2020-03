POBEDA! MALA HELENA SAVLADALA JE OPAKU BOLEST - BORBA riđokose devojčice ujedinila je Srbiju i region!

View this post on Instagram

Uz Boziju pomoc Helena je juce izasla iz sterile sobe, zavrsila 6-ti ciklus hemoterapije.Prosla je kroz tezak period, ali nadamo se da to ostaje iza nje i da joj prestaju samo bolji dani. Nadamo se da ce uskoro doci kuci🙏 Hvala svima koji su uz nasu Helenu❤ @gavran_no1 @helenina_lenina_i_sofkina_mama #zahelenu #zaheleninosmeh