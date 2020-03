Danas OBLAČNO, ponegde povremeno KIŠA

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu suvo, u ostalim krajevima povremeno sa kišom, na planinama sa snegom.

Više padavina se očekuje na istoku. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 C, najviša od 7 do 12 C.

Uveče postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom kišom. Uveče prestanak padavina i postepeno smanjenje oblacnosti.

Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 5 C, najviša oko 10 C.

Izgledi vremena u Srbiji za narednih sedam dana - do 17. marta:

U većini dana do kraja perioda suvo, pretežno sunčano. U petak uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

U subotu i nedelju u centralnim i južnim krajevima pretežno oblačno ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom, na severozapadu suvo.