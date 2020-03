Brnabić: Ponašamo se odgovorno, mere su preporuka struke

Vlada Srbije je usvojila dodatne mere u borbi protiv korona virusa, koje su preporuka struke, jer se država ponaša odgovorno, sluša epidemiologe, i usvaja i implementira ono što predlože oni u konsultacijama sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić.

Brnabić je rekla da je vlada usvojila da se korona virus proglasi sa zaraznu bolest, a da se privremeno zabrani ulazak u Srbiju stranim državljanima koji dolaze iz ugroženih područja. Ta područja su Italija, deo Švajcarske, deo Kine, Iran i Južna Koreja.

"Za sve ostalo, mi ćemo nastaviti da slušamo i da se iz sata u sat konsultujemo sa stručnim službama, i u odnosu na preporuke SZO i svih stručnih slžzbi, mi ćemo impelementirati mere i građani će biti obaveštavani o svim merama", rekla je Brnabić odgovarajući na pitanja novinara u Zemunu, gde je danas počela gradnja jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Upitana za pojedine izjave lekara Branislava Nestorovića, poput one da se može ići u šoping u Italiju, Brnabić je rekla da takve izjave ne može da komentariše, jer su lekari sami odgovorni za svoje izjave.

Može, kaže, da komentariše šta vlada radi i na osnovu kojih preporuka usvaja dalje mere.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, na pitanje da li će se ozbiljnije razmatrati otkazivanje nekih masovnih događaja, rekao je da treba poštovati struku i da političari ne treba da donose odluke bazirane na tome šta oni misle o nečemu što se tiče zdravlja ljudi, već treba da slušaju epidemiologe i ljude iz zdravstvene zaštite.

"Kako ljudi iz zdravstva budu rekli, mi ćemo to poštovati, kao i do sada. Ne treba političari da se utrkuju, ni vlasti ni opozicije, da kažu šta je najbolje, to treba da kaže struka", rekao je Stefanović.