KUĆNI TEST OD 10 SEKUNDI! Uradite ovo svakog jutra i otkrijte da li IMATE VIRUS!

- Duboko udahnite i zadržite dah više od 10 sekundi. Ako to možete da uradite bez kašljanja, gušenja ili lošeg osećaja, nemate fibrozu u plućima, što je osnovni pokazatelj da nema infekcije.

Svi bi trebalo da budemo sigurni da su nam usta i grla stalno vlažna. NIKAD suva! Popijte malo vode svakih 15 minuta. ZAŠTO?

Čak i ako virus uđe u usta, pitka voda ili druga tečnost će ga preneti kroz jednjak do stomaka. Tamo će stomačne kiseline ubiti virus. Ako ne pijete dovoljno vode redovno, virus može ući u dušnik i dalje u pluća.

Organizam zaražen koronom, dok je bolest u početnoj fazi, ne mora da pokaže znake infekcije nekoliko dana. Najnovija informacija je da period inkubacije može biti i do 28 dana pre pojave simptoma korona virusa.

U trenutku kada osoba već ima temperaturu i kašlje, može biti prekasno za odlazak u bolnicu.

Prvo će biti zaraženo ždrelo, a zatim ćete osetiti da vam je suvo grlo i ti simptomi će trajati 3-4 dana.

- Virus će se nakon tog perioda spojiti s nazalnom tečnošću, prodreti u dušnik i ući u pluća prouzrokujući Vuhan pneumoniju. Ovaj stadijum traje 5-6 dana.

- Upala pluća, visoka temperatura i otežano disanje siptomi su zaraženosti virusom KOVID-19. Nos će vam biti zapušen tako da ćete imati osećaj kao da se davite. Važno je da odmah potražite lekarsku pomoć ako imate ove simptome.

- Ako prehlađenoj osobi curi nos i boli je grlo, nije zaražena virusom korone, jer pneumonija (upala pluća) daje suv kašalj bez curenja iz nosa. To je najlakši način da ga otkrijete.

Preventiva

Kineska vlada pozvala je italijanskog lekara koji je radio u bolnici u Šenženu u Kini da se pridruži studijskoj grupi koja proučava virus pneumonije Vuhan - koronavirus. On je savetovao ljude šta da rade da bi izbegli koronavirus koji se iz Kine proširio svuda u svetu. Najlakše možete da se zarazite tako što ćete dodirivati stvari na javnim mestima kao što su ograde, kvake, ručke u autobusu, zbog čega treba često da perete ruke. Virus može da živi na vašim rukama samo pet do 10 minuta, ali za to vreme, iako kratko, možete se inficirati ako protrljate oči, na primer. - Preporučuje se grgoljenje antiseptikom (Betadin) kako biste eliminisali ili smanjili broj klica dok su još u grlu (pre nego što se spuste u pluća). S druge strane, dobro je znati da Vuhan ili korona nisu otporni na toplotu i umiru na 26 do 27 stepeni. Stoga pijte što više toplih napitaka poput čaja sa začinskim biljem. Nije lek, ali je dobar za telo. Ispijanje tople tečnosti je efikasno u unišštavanju svih virusa. Pokušajte da ne pijete hladne napitke. Izložite se suncu iako je hladno. - Kada virus padne na metalnu površinu, živeće najmanje 12 sati. Zato zapamtite da, ako dođete u kontakt sa bilo kojom metalnom površinom, morate temeljno oprati ruke sapunom. - Virus može ostati aktivan u organizmu 6-12 sati. Uobičajena sredstva za pranje veša ubijaju virus. Zimsku odeću kojoj nije potrebno svakodnevno pranje, treba da provetrite napolju jer sunčevi zraci uništavaju viruse. - Obuću preko koje je takođe moguć prenos možete da dezinfikujete na sledeći način: u flašu s raspršivačem stavite 1/4 nekog sredstva za čišćenje na bazi hlora i 3/4 vode. Pre ulaska u kuću poprskajte obuću i odozdo i odozgo.