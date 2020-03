PROLEĆE U SRBIJI: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura i do 25 stepeni

U Srbiji će danas ujutru po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 19 do 25 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna oko 25 C.

Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 19. marta:

U petak i dalje toplo, najviša temperatura od 16 C na severozapadu do 24 C na jugoistoku Srbije. Tokom dana postepeno naoblačenje koje će pre podne zahvatiti severne, a zatim i ostale predele Srbije, uz pojačan severozapadni vetar.

Slaba kiša mestimično se očekuje posle podne, uveče i tokom noći.Za vikend umereno i potpuno oblačno i osetno hladnije, u južnim i centralnim predelima u subotu posle podne i u nedelju mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Zatim malo toplije, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo.