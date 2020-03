Dajte detetu mogućnost da upiše najbolju školu, a istovremeno uštedite novac!

Ovo je verovatno jedan od najtežih perioda u životu i roditelja i dece, koja završavaju osnovnu školu. I nije lako ni jednima ni drugima, to je neosporno.

Sa jedne strane treba zaraditi dovoljno novca za školski pribor, knjige i za sva ostala davanja u srednjoj školi, a sa druge strane treba očekivati od deteta da u tako ranom uzrastu izabere čime želi da se bavi. Definitivno ni malo jednostavna situacija ni za svršene osnovce, a ni za njihove roditelje.

Da li rešenje uopšte postoji?

Ne može se reći da postoji idealno rešenje za ovakvu situaciju, a posebno ako je dete neodlučno. Neretko se događa da u nižim razredima osnovne škole želi da postane na primer kuvar, a da pred kraj školovanja naprasno odluči da ga to uopšte ne zanima, već da želi da upiše gimnaziju ili možda da se školuje za neko zanimanje iz oblasti elektrotehnike, informacionih tehnologija i slično.

Kako postupiti u tom slučaju je, sasvim sigurno pitanje, koje sami sebi postavljaju mnogi roditelji u takvim situacijama. A tu im, ipak niko ne može pomoći... Mada, uvek ostaje ono da treba osluškivati ne samo želje svoje dece, već i upoznati njihove sklonosti, pa ih u tom smislu i usmeriti. Mnogi psiholozi su saglasni u tome da roditelji ni u kom slučaju ne bi trebalo da insistiraju da deca upišu ono što oni smatraju dobrim u konkretnom slučaju, jer je vrlo verovatno da će im njihovi naslednici to i te kako zameriti u nekom trenutku.

Pa šta je onda najbolje učiniti?

Odgovor je jednostavan, jer u Srbiji postoji na tri lokacije Srednja medicinska i IT gimnazija. S obzirom na to da je u pitanju škola, koja vodi računa i o đacima i o učenicima, to je i redovno školovanje u njoj posebno povoljno, a istovremeno učenici dobijaju maksimalan kvalitet po odličnoj ceni.

Upis redovnih učenika se vrši i u Beogradu i u Kragujevcu i u Novom Pazaru, a posebna se pogodnost ogleda u broju obrzaovnih profila, za koje je ova stručna srednja škola sertifikovana.

Za one đake, koji se bave sportom i žele da nastave, a istovremeno i da ulože u svoju edukaciju, u ponudi je gimnazija - opšti smer (sportsko odeljenje).

Posebno treba pomenuti vrlo atraktivna zanimanja, kao što su mehaničar optike (III stepen) i tehničar optike (IV stepen). Reč je o zanimanjima koja su naročito perspektivna, jer je trenutno i potražnja na tržištu rada za njima velika.

Oblast elektrotehnike i informacionih tehnologija zauzima značajno mesto u ovoj školi, a primarno zato što je i potražnja učenika za zanimanjima iz tih struka velika. Ne samo da deca mogu da se školuju za zanimanja elektrotehničar računara, elektroinstalater i elektrotehničar procesnog upravljanja, već imaju mogućnost i da postanu vlasnici diplome za zanimanje elektrotehničar za elektroniku na vozilima i elektrotehničar informacionih tehnologija. A to, naravno, nije sve, jer Srednja medicinska i IT gimnazija Kragujevac, Beograd i Novi Pazar nudi mogućnost školovanja za zanimanja geodetski tehničar (geometar), elektrotehničar energetike i adrministrator računarskih mreža. Sem toga, učenicima je dostupno i redovno školovanje za obrazovni profil IV stepena medicinska sestra - tehničar, kao i za zanimanje tehničar grafičkog dizajna, te šumarski tehničar.

Saobraćajna struka je podjednako zastupljena u ovoj školi, tako da svaki zainteresovan učenik može izabrati da li ga interesuje zanimanje vozač motornih vozila ili, pak zanimanje tehničar drumskog saobraćaja.

Pored toga što deca imaju brojne mogućnosti, ova obrazovna institucija nastoji da u velikoj meri olakša i njihovim roditeljima, odnosno starateljima, koji će bez ikakve sumnje biti oduševljeni cenom školovanja. Dovoljno je da prošetate do prostorija ove škole u vašem gradu ili da ostvarite kontakt putem telefona i dobićete sve neophodne informacije.

A kao šlag na tortu, dodajemo i informaciju da učenici, čiji je izbor Srednja medicinska i IT gimnazija, uopšte ne moraju da polažu prijemni ispit, kao što je to obaveza u državnim srednjim školama. Potrebno je samo da roditelj deteta, to jest njegov zakonski staratelj izvrši prijavu, a upis redovnih učenika će biti organizovan tokom juna meseca i to uz maksimalno poštovanje pravila, koja navodi nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Sada kada ste pronašli najbolje rešenje i za svoju decu i za vaš budžet, možete da odahnete!