Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić ne isključuje mogućnost da država večeras uvede drastičnije, "najteže", mere za sprečavanje širenja koronavirusa i apelje na pripadnike dijaspore da ne dolaze u Srbiju, budući da je u protekla dva dana u našu zemlju ušlo više od 35.000 građana iz inostranstva.

Brnabić je rekla da veliki broj građana juče nije ozbiljno shvatio preporuke i mere vlade i dodala da deluje da je situacija danas bolja, ali da to nije ni približno dovoljno dobro.

- Juče je delovalo kao da smo predsednik Republike, ja i ceo stručni tim pozvali građane, a posebno penzionere da u što većem broju izađu na ulice. Zaista je bio jedan efekat koji nikako nisam očekivala. Danas je nešto bolje – rekla je Brnabić za Novo jutro TV Pink i dodala:

Ne isključujem mogućnost da ćemo večeras ipak doneti odluku za drastičnije, najteže mere, posebno za starije sugrađane."

Premijerka je navela da će danas popodne imati sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, sastanak sa političkim partijama i pokretima iz opozicije, kao i sastanak oba krizna štaba, nakon čega će se obratiti javnosti.

Ona je navela da se situacija povodom koronavirusa u Srbiji komplikuje.

- Mi imamo situaciju koja se komplikuje iz dana u dan. Mi to i dalje držimo pod kontrolom zahvaljujući preventivnim merama koje smo uveli. Zahvaljujući grupi epidemiologa i infektologa koje je predsednik Aleksandar Vučić okupio pre prvog zaraženog pacijenta – navela je premijerka.

Brnabić je kazala da je potvrđeno da je 65 osoba zaraženo virusom i dodala da je 31 osoba na kućnoj izolaciji, dok su ostali na bolničkom lečenju.

- Većina je stabilno, dok su četiri osobe na respiratoru... Mi smo ovih dana imali slučaj da je preko 50 odsto ljudi u samoizolaciji, a sada je 48 odsto ljudi na kućnom lečenju - istakla je Brnabić.

Premijerka je kritikovala što se dogodilo ono što se želelo sprečiti, a to je da su parkovi bili puni dece i roditelja.

- To je sve ono na šta su naši epidemiolozi upozoravali. To je razlog što nismo zatvarali škole do poslednjeg momenta. Sada vidimo da deca ne sede kući. Od jutros je krenula nastava preko RTS 3. Škole nastavljaju da rade, razredne starešine i nastavnici moraju da budu u kontaktu sa roditeljima. Imaćemo ocenjivanja, testove i malu maturu. Pozivam roditelje da to najozbiljnije shvate. Moraju deca da prate nastavu i posle rade domaće zadatke - kazala je Brnabić.

Rekla je da je jutros pratila nastavu na televiziji i ocenila da to dobro izgleda.

Brnabić kaže da ona i predsednik dva puta dnevno dobijaju izveštaje o nastavi, praćenju nastave, logovanju preko digitalnih udžbenika, stanju u bolnicama i samoizolaciji, kao i stanju na granicama.

Što se privrede tiče, istakla je da su date jasne instrukcije, da je vlada juče usvojila preporuku za rad svih javnih službi da svi ljudi stariji od 65 godina, kao i hronični bolesnici, i ljudi koji imaju decu mlađu od 12 godina rade od kuće.

- Nadam se da će to i privreda pratiti. Tamo gde su proizvodne aktivnosti, gde ne može da se primenjuje rad od kuće, dali smo preporuku da se radi po smenama, čak i u tri smene, da bi bilo što manje ljudi po smenama - objasnila je predsednica Vlade.

Brnabić je istakla da se nalazimo u 21. veku, kada, osim ako radite u proizvodnji ili u marketima, ne postoji razlog da se ne radi od kuće.

- Drago mi je da je veliki broj vlasnika restorana i kafića odlučio da ih zatvori. Mi imamo odličnu komunikaciju i sa svim privrednim subjektima koji rade dostavu hrane. Restorani mogu da rade, recimo samo dostavu, jer bi to bio dobar način da pokažu društvenu odgovornost - naglasila je ona.

Govoreći o penzionerima podsetila je da je doneta odluka o odloženom plaćanju računa za februar, mart i april.

- Oni će to platiti nakon što prođe ova kriza, vanredno stanje, bez ikakve kamate. Doneli smo odluku na sednici vlade da zatvorimo sve šaltere, jer smo juče imali pun PIO fond, gde su ljudi dolazili samo da pitaju nešto. Videćemo šta da uradimo sa Poreskom upravu, da prebacimo što više na elektronski oblik. Svi šalteri su danas zatvoreni - kazala je ona.

Upitana za starije u ruralnim krajevima rekla je da su najugoroženiji ljudi u gradovima, jer je tu najveća cirkulacija ljudi.

- Za ruralna područja smo dali preporuku da starija lica ne treba da napuštaju okućnicu. Oni su manje ugroženi. Osnovni zadatak za danas je da sa sektorom za vanredne situacije uspostavimo sve telefone, na koje mogu stariji da se jave i dobiju podršku u čemu god želi. Nećemo ograničavati pomoć na kupovinu potrepština, lekova. Imaćemo ljude koji će biti na raspolaganju 24 časa starijim sugrađanima. O tome ćemo izvestiti danas do 18 časova predsednika i kako su se po tom pitanju organizovali u lokalnim samoupravama - kazala je Brnabić.

Brnabić je kazala da postoje svetli primeri, kao Beograd gde u svim opštinama postoje već brojevi telefona, kao i Sremskoj Mitrovici, ali da je to potrebno da se uradi ne samo za sve gradove i opštine, već po lokalnim zajednicama.

Istakla je da građani moraju da budu mnogo disciplinovaniji, mnogo više solidarni, posebno naši povratnici, ljudi iz dijaspore koji dolaze.

Podvukla je da je veliki problem dolazak građana iz inostranstva u ogromnom broju.

- Nažalost značajan broj njih nije dovoljno odgovoran ni prema svojoj porodici, komšijama, zajednici - konstatovala je Brnabić.

Govoreći o primerima neodgovornosti rekla je da postoji primer muškarca iz Varvarina koji je otišao u kafanu jer nije želeo da sedi kući.

Njega je privela policija i podignuta je krivična prijava.

Takođe je navela i primer u Beogradu, gde jedna gospođa iz Nemačke ni na jedna način nije poštvala samoizolaciju, posećivala komšije, išla do banke.

- Imali smo tokom protekla dva dana neverovatna broj ljudi koji je došao u Srbiju. Kada smo dobili podatke nismo mogli da verujemo i predsednik je tražio dva puta da ih vidi. Samo 15. i 16. marta do jutros u 7 sati ušlo je 35.276 naših građana iz inostransva, najveći deo iz Nemačke, Austrije i Švajcarske - kazala je Brnabić.

Ukazala je da se radi o tolikom broju koji ne daje mogućnost ni telefonom da se pozovu svi da bi se kontrolisala samoizolacija.

- Mi smo juče ponovili apel preko naših diplomatsko konzularnih predstavništava našim građanima da ne dolaze u zemlju u vreme praznika i u ovom trenutku da se vraćaju u što manjem broju. Njihov najbolji način je samoizolacija tamo gde su u ovom trenutku - kazala je Brnabić.

Zahvalila se ujedno i građanima koji prijavljuju kada ljudi ne poštuju izolaciju.

- Ovo možemo da pobedimo i prođemo sa što manje žrtava samo ako se borimo svi zajedno, ako smo odgovorni kao pojedinci i imamo solidarnost - podvukla je Brnabić.

Osvrnula se i na kupovinu, rekavši da je u trgovinskim lancima najviše skočila prodaja brašna i to za 463 odsto.

Kaže da je dobila informacije od nadležnog ministra da, čak iako se u ovom obimu nastavi prodaja brašna, imamo dovoljno za naredih 10 meseci i bez da imamo žetvu ove godine.

Što se medicinske zaštitne opreme tiče, kada da su ograničene cene i zalihe.

- Moram da kažem kao odgovorno lice koje odlučuje kada vlada usvaja neke mere da sam možda napravila grešku, jer sam računala da će ljudi biti malo više disciplinovaniji i solidarniji. Protiv moje prirode i shvatanja društva je da zabranjujemo stvari i ograničavamo kupovinu, ali je ta mera bila potrebna - kazala je premijerka.

Brnabić je istakla da je povećana proizvodnja zaštitnih maski, da je krenula proizvodnja u zatvorskim jedinicama i vojsci i da je podignuta na 100.000 dnevno.

Kada je reč o širenju lažnih informacija, podsetila je da se to smatra prekršajem u vanrednom stanju za koje je zaprećena ozbiljna kazna.

- Juče je Slovenija uvela drastične kazne zatvor do 15 godina. To je nešto što ćemo i mi - najavila je Brnabić.

Kazala je da su i neki predstavnici političkih partija širili zastrašujuće lažne vesti, dodajući da je to neodgovornost i da ne zna kako da se ponaša prema tome.

Zbog toga su uvedene dnevne konferencije za štampu u vladi, koja ne može biti transparentnija u ovom trenutku.

Najavila je dodatno uvođenje brojeva telefona na kojima ljudi mogu dobiti sve informacije koje žele.

Istakla je da su dva prioriteta trenutno a to je da se zaštite stariji sugrađani, te je pozvala sve koji vide stariju osobu na ulici da ih vrate kućama i ponude pomoć, a drugi prioritet je puna zaštita medicinskih radnika i zdravstvenog sistema.

- Na njima će biti najveći teret borbe. Ako oni ne budu mogli da rade nemamo nijednu liniju odbrane - upozorila je Brnabić.

Najavila je da danas ima i razgovor sa kancelarom Austrije Sebastijanom Kurcom i liderima Zapadnog Balkana o tranzitu robe, jer tu postoje problemi.

Kini da izgradimo spomenik samo za pomoć u ovoj situaciji - Moraćemo Kini da izgradimo poseban spomenik samo za podršku koju nam pruža u ovoj vanrednoj situaciji - izjavila je Brnabić. Brnabić je najavila da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas imati razgovor sa kineskom ambasadorkom Čen Bo o prvom kontingentom podrške koju je Srbiji uputio predsednik Kine Si Đinping. Ona je rekla da se radi o ogromnoj pomoći Kine. Na konstataciju da nema evropske solidarnosti, a da Kina pomaže Srbiji, kazala je da koliko god to nekima ne zvučalo onako kako žele da čuju, kao što bi voleli da svet funkcioniše, to se ispostavilo tačno. Ukazala je da su joj se javljale mnoge organizacije, Svetska banka, UNICEF, koji su nudili pomoć, ali u odnosu na koliko je Kina bila otvorena to ne može da se poredi. - To je velika zasluga aktivnosti predsednika Vučića i koliko je radio na stvaranju specijalnih veza sa predsednikom Kine... To nam se vraća pružanjem pomoći i podrške u medicinskom osoblju koje se borilo sa korona virusom u Kini, dodatnom opremom - kazala je Brnabić.