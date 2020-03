Direktor SZO nakon razgovora sa Dačićem: Uputićemo neophodnu pomoć Srbiji

On je u telefonskom razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem rekao da je svetu danas više nego ikada neophodna solidarnost jer se radi o problemu koji pogađa sve i moguće ga je prevazići samo zajedničkim delovanjem.

Dačić je u razgovoru pohvalio aktivnosti SZO u nastojanju da se pomogne svim državama koje su zahvaćene globalnom pandemijom virusa Covid 19, kao i na pomoći Organizacije Srbiji, posebno u vidu testova za detekciju virusa, što će biti od velike važnosti za sprečavanje rasta broja obolelih u našoj zemlji, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Thank you for a very productive call, my brother Ivica Dacic, Foreign Minister @SRBDiplomacy, and for your efforts to stop #COVID19 from spreading in #Serbia. @WHO stands ready to support your country in pushing the #coronavirus back. pic.twitter.com/3lfpZ9GuT5