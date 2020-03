HUMANI GEST KOMPANIJE "MONA": Proizvodiće 2.000 maski DNEVNO kako bi ih donirali medicinskim ustanovama (VIDEO)

View this post on Instagram

Prilagodjavamo nasu proizvodnju i ocekujem da cemo sutra stabilizovati proizvodnju na oko 2000 zastitnih maski dnevno. One nece ici u prodaju, nece biti deljene (nemojte da me zovete) i sve ce biti donirane medicinskim ustanovama. Budimo disciplinovani i slusajmo nadlezne, preziveli smo i teze i ovo cemo. Moram da napomenem mi nemamo medicinski sertifikat i radimo na tome ovo je vanredna pomoc i podrska za medicinsko osoblje.