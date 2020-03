RASTE BROJ OBOLELIH OD KORONAVIRUSA - U Srbiji još ŠEST NOVIH SLUČAJEVA, ukupno 103

U Republici Srbiji je do 18 časova 19. marta 2020. godine registrovano ukupno 103 potvrđena slučaja COVID 19.

Od poslednjeg izveštaja do 18 časova, 19. marta 2020. godine testirani su uzorci 20 osoba od kojih je 6 pozitivno i 14 negativno na novi korona virus.

U kućnoj izolaciji nalaze se četiri osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok su dve osobe zadržane na bolničkom lečenju, bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja.

Do 18 časova 19. marta 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 506 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

15:35 FRIZER IZ NIŠA OBOLEO OD KORONE

Frizer iz Niša koji je oboleo od virusa korona, nastavio je da uživo izveštava o svom zdravstvenom stanju preko Tvitera. Korisnik “m a e s t r o” svojim prvim tvitivima, gde je opisivao simptome, privukao je veliku pažnju na ovoj društvenom mreži, a poruke podrške nastavile su da se nižu.

Njegovo stanje je, kako kaže, nepromenjeno u odnosu na prethodnu objavu, ali strpi od odlaska u bolnicu.

- Stanje bez promena rođaci, ova temperatura gazi, bukvalno oka nisam sklopio, kašalj nije intenzivan, problem sa disanjem takođe, tako da nisam išao na kliniku, nadam se i da neću nikada, nisam sjajno ali da kukam nema vajde, samo pozitivna energija, volim vas sve - napisao je tviteraš u borbi sa bolešću.

14:45 PORODILA SE PRVA ŽENA ZARAŽENA KORONAVIRUSOM U GRČKOJ

U Grčkoj je rođena prva beba čija majka je zaražena korona virusom, ali su rezultatiti prvog testa na kovid-19 za novorođenče negativni, javlja MIA.

Trudna žena koja se juče porodila carskim rezom bila je prethodno hospitalizovana i bio je aktiviran plan za poseban tretman.

"I usred teškoća rodila se nada. Doktore i medicinske sestre u bolnici Atikon nakon rađanja prvog deteta u našoj zemlji, od majke pozitivne na virus Covid-19. Beba je zdrava", napisao je Kikiljas na svom tviter nalogu.

13: 33 PREDSEDNIK VUČIĆ SE U 18. SATI OBRAĆA NACIJI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se danas građanima povodom saznanja da se očekuje jak udar korona virusa na Srbiju.

13:31 DODATNI TELEFONI ZA PUTNIKE IZ MEĐUNARODNOG SAOBRAĆAJA

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd otvorio je dodatne brojeve telefona samo za putnike iz međunarodnog saobraćaja sa rešenjem o stavljanju pod zdravstveni nadzor i u kućnu izolaciju.

"Svi putnici iz međunarodnog saobraćaja sa rešenjem o stavljanju pod zdravstveni nadzor i u kućnu izolaciju treba, da se jave Centru za kontrolu i prevenciju bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, u vremenu od 8 od 15 sati, na sledeće mobilne brojeve telefona: 064 850 3062, 064 850 3063, 064 850 3064", navodi se u saopštenju Gradskog zavoda za javno zdravlje.

12:45 FORMIRAN KRIZNI ŠTAB ZA SRBE U INOSTRANSTVU

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas formiran krizni Štab za pomoć ljudima koji se nalaze u inostranstvu i poručio da se spoljna politika trenutno svodi na borbu protiv korona virusa.

On je dodao da država pokušava da pomogne onima koji su se zatekli u inostranstvu, a reč je o izuzetnim slučajevima, grupama turista, bolesnima koji se se lečili u inostranstvu da se vrate, ali je sad to postalo pomalo nemoguće zbog letova.

"Apelujem na naše ljude koji žive u inostranstvu i imaju boravišnu dozvolu tamo. Nije reč o turistima koji sad imaju problema da prežive. Ima tu dnevnih problema, od toga da li će proći 90 dana u EU, ali sve te stvari će se suspedovati, ne treba oko toga da brinu", poručio je Dačić.

12:58 KARANTIN U MOROVIĆU

Pripadnici Vojske Srbije pretvorili su jedan deo u okviru ustanove "Morović" u karantin za prihvat svih onih koji dolaze u našu zemlju, a ovde nemaju prebivalište.

Takođe, u ovaj kamp biće smeštani svi naši državljani koji dolaze iz rizičnih područja zahvaćenih virusom korona, a nisu poštovali pravila samoizolacije, kao i oni za koje lekari na granici procene da moraju u karantin.

12:10 KON OTKRIO U KOJU FAZU EPIDEMIJE SADA ULAZI SRBIJA

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je značajno to što ne dolazi do naglog povećanja broja zaraženih koronavirusom u Srbiji, i da veruje da je to već sada posledica uvedenih mera.

"Čim vi naglo smanjite sve moguće kontakte, onda je logično očekivati brzu vidljivost", kazao je Kon, ističući da je broj aktivnih respiratornih bolesti juče bio značajno manji u odnosu na prošli utorak, kao posledica svega jednog ponedeljka pod oštrijim merama. "Vrlo brzo će se videti efekat ovih mera u smislu smanjenja svih cirkulacija svih virusa, tako da je to svakako ohrabrujuće", poručio je Kon.

11:50 PREDSEDNIK SRBIJE SE ZAHVALIO LEKARIMA

Predsednik Vučić se još jednom zahvalio zdravstvenim radnicima na predanoj borbi protiv koronavirusa.

"Naši heroji. Hvala vam", napisao je Vučić, na svom Instagram profilu.

11:00 PRVI SLUČAJEVI KORONE U ZLATIBORSKOM OKRUGU

Na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđena su dva slučaja infekcije korona virusom kod dva muškarca iz Užica i Čajetine.

Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Užice Aleksandra Andrić rekla je da je reč o osobama koje su u prethodnih 14 dana bile u inostranstvu, u BiH i Češkoj, a oni imaju blagu kliničku sliku.

10:40 STIGLI NOVI RESPIRATORI U KCS! VUČIĆ: Moj posao je da se borim za život naših ljudi i budućnost Srbije! Borićemo se i pobedićemo

U Klinički centar Srbije stigli su novi respiratori, švedske proizvodnje, koji su dopremljeni iz Kaira, saopštio je danas predsednik Aleksandar Vučić. Vučić je na svom zvaničnom Instagram profilu postavio fotografiju na kojoj se vide aparati i napisao: "Moj posao je da se borim za život naših ljudi i budućnost Srbije! Boricemo se i pobedicemo".

09:40 Stefanović: Građani u najvećoj meri poštovali policijski čas, izdavana upozorenja

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da su gradđni u najvećoj meri poštovali policijski čas koji je uveden od 20 sati do 5 ujutro.

09:30 Zatvaranje aerodroma za međunarodne letove

Aerodrom "Nikola Tesla" biće od danas u podne zatvoren za međunarodni saobraćaj,pišu beogradski mediji.

09:24 Bez obzira na temperaturu, grejanje u Beogradu će biti neprekidno

Kako je na snazi odluka Vlade Srbije da građani stariji od 65 godina ostanu u svojim kućama kako bi se zaštitili od virusa korona, Grad Beograd je doneo odluku da gradske toplane isporučuju toplotnu energiju nezavisno od toga da li je napolju više od 15 stepeni ili ne.

09:00 STEFANOVIĆ: Obustavljamo avio-saobraćaj!

- Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će od danas putnički avio saobraćaj biti u potpunosti ograničen i da će aerodromi moći da rade i primaju avione samo uz specijalnu dozvolu Vlade Srbije.