Evo kako izgleda KARANTIN za one koji prekrše samoizolaciju - 60 kreveta, dvorište i ZATVORSKE REŠETKE

Nešto više od 60 kreveta nalazi se u bivšim prostorijama Kazneno popravnog zavoda u Vršcu, gde će na dalje boraviti svi oni koji prekrše meru samoizolacije koja im je određena od strane nadležnih institucija.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde obezbedila je tri objekta za smeštaj tih lica, a pored Vršca, oni će se nalaziti u Požarevcu i Pirotu. Obezbeđivaće ih pripadnici zatvorske straže i policije.

Ministarstvo pravde uputilo je pravosudnim organima u Srbiji preporuke za postupanje u slučajevima u kojima lica, ne poštujući mere samoizolacije, čine krivično delo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije korona virusa i krivično delo prenošenje zarazne bolesti za vreme vanrednog stanja.

Naime, preporučeno je javnim tužilaštvima da obavezno traže određivanje pritvora za sva lica koja prekrše meru samoizolacije, koji im je određena od strane nadleženih institucija (Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova).

U Vršcu mesta ima za više od 60 osoba.

Mesto na prvi pogled zapravo nije ni nalik zatvoru, raznolike i tople boje podova i zidova čine ove prostorije vedrijim i veselim u odnosu na njihovu stvarnu namenu. Zatvorske sobe u svom sastavu imaju po dva kreveta na sprat sa jednim prozorom, naravno sa rešetkama. Kuhinja se takođe nalazi u prizemlju, kao i kupatila.

Na spratu je slika nešto drugačije. Tamo imao nekoliko soba koje imaju po ćak pet do 10 kreveta na sprat, a ranije su služile za osuđene zatvorenike. One će se koristiti ukoliko to bude neohodno.

Prostor za razonodu

Nepoštovaoci samoizolacije imaće i dvorište u kome će moći da provode nekoliko sati van zatvorskih soba. Njega čini visok zid okružen bodljikavom žicom, sa prostranim zelenilom, priča se da je ranije ovaj zatvor važio za jedan od najbezbednijih u našoj zemlji.

Činjenica je da oni koji budu potvrgnuti zatvaranju neće imati nikakve privilegije u odnosu na pritvorenike koji su ranije bili smešteni u ovim prostorijama.

Oni će takođe imati i stalno prisustvo lekara, koje će boraviti u prizemlju u odvojenoj prostoriji, ali istom hodniku gde se nalaze zatvorske sobe.

Takođe, Ministarstvo pravde dalo je preporuku i Republičkom javnom tužiocu, da u slučaju ne postupanja po navedenim uputstvima podnese disciplinsku prijavu protiv nadležnog javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca.

Ministarstvo pravde apeluje na sve građane da poštuju mere samoizolacije, kao i sva druga uputstva zdravstvenih ustanova i Vlade Republike Srbije, i time pokažu solidarnost koja je neophodna i od velike važnosti kako bi se u što većoj meri sprečilo širenje zaraze.