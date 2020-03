Šarčević: Razrađujemo više scenarija za upis đaka u srednje škole

Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da razrađuje više scenarija kako da se završi ova školska godina i kako da se realizuju upisi đaka u srednje škole i na fakultete.

On je naglasio da se razrađuje nekoliko modela kako će se završiti školska godina ako škole budu zatvorene zbog novog korona virusa do 1. maja, 15. maja, 31. maja, 15. juna ili pak krajem juna. Sve opcije se razmatraju, kaže ministar, i dodaje da sve u velikoj meri može da se završi na daljinu.

"Naravno da ćemo razraditi i poslednji scenario ako sve mora da bude u potpuno drugačijoj formi. Svi mogu da budu relaksirani kada je u pitanju upis dece u srednje školu i na fakultet, ali i za polazak u osnovnu školu", naveo je on.

Napominje da će biti posebno razrađen model upisa dece u specijalizovana odeljenja srednjih škola i gimnazija i da na tome rade timovi Ministarstva prosvete.

"Videćemo da li je moguće to izvesti onlajn, u kojoj meri će se to doraditi kada se steknu uslovi da se ide uživo u nastavu. Mi smo tek pri kraju prve nedelje rada (na daljinu). Imamo dovoljno vremena ispred sebe, školska godina regularna traje do 31. avgusta, što ne znači da ćemo u avgustu ići u školu", naglasio je ministar.

Kako kaže, osnovni cilj učenja na daljinu je da se ostvori dobar kontinuitet, a da li su u tome uspeli znaće se kada se đaci vrate u školske klupe i kada se uradi prava evaluacija.

Očekuje da će postignuće biti bolje u osnovnom i srednjem obrazovanju, nego na visokom (fakultetima).

Što se tiče upisa dece i prvi razred osnovne škole ministar kaže da je dovoljno da ih škole sada evidentiraju - telefonski ili mejlom, a da će kasnije (kada uslovi dozvole) biti obavljeni i sistematski pregledi budućih prvaka i psihološko testiranje.

"Sada bi roditelji trebalo da vode dete na lekarski pregled za upis u prvi razred. To nećemo da radimo, možemo to da obavimo u junu, julu, avgustu. I u redovnim uslovima se dešava da preglede roditelji urade u avgustu pa im niko nije zamerao", naveo je ministar.

Ističe da je važno da pet dana pred početak naredne školske godine deca budu testirana (psihološki testovi u školama) kako bi se formirala odeljenja.