"PRED NAMA JE NAJKRITIČNIJA NEDELJA" Dr Kon objasnio kakvo je stanje sa epidemijom u Srbiji i otkrio: IMAĆEMO OKO 30 ZARAŽENIH DNEVNO

Za sada nema cirkulacije korona virusa u Srbiji, izjavio je danas načelnik Jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje epidemiolog Predrag Kon.

On je napomenuo da se u narednim danima može očekivati oko 30 zaraženih na dnevnom nivou, kao i da će naredna nedelja pokazati da li su mere koje je preduzela država dale rezultate.

Kon je kazao da je u Srbiji trenutno zaraženo 149 osoba, a da su juče registrovana 32 nova slučaja, noćas 14, da je osam pacijenata na respiratoru i da je ta situaija ''još uvek solidna'' s obzirom da je prošlo 16 dana od prvog registrovanog slučaja.

- Ova nedelja je važna jer će videti da li ima efekata sve što je do sada preduzeto, a ovi brojevi pokazuju da ima efekta i bilo bi dobro da što duže traju - rekao je Kon.

Na konstataciju da je druga nedelja završena sa 103 obolela i pitanje šta bi se moglo smatrati uspehom na kraju treće nedelje, Kon je kazao da je to teško procenjivati i da je uspeh svaki dan bez smrtnog slučaja.

- Mi testiramo samo osobe sa teškom akutnom respiratornom infekcijom, tako da ne možemo da poredimo podatke za drugim zemljama. Znamo da su od svih obolelih 20 odsto teške infekcije, na osnovu toga moći ćemo indirektno da znamo koliko je virus zaista u cirkulaciji - rekao je Kon.

On je objasnio da se novi slučajevi množe sa pet jer znamo da je 20 odsto sa teškim infekcijama, a da 10 množe oni koji smatraju da ima veliki broj neotkrivenih.

- To je moguće prihvatiti, ali na osnovu dnevnog praćenja u Beogradu akutnih respiratornih infekcija i oboljenja sličnih gripu, za sada ne vidimo porast nego smanjenje - kazao je Kon.

On je naveo da se sa 149 zaraženih, od kojih je osam na respiratoru i s jednim preminulim, Srbija uklapa u dosadašnje statistike.

Napomenuo je da negativne vesti iz Španije, Italije, Nemačke i drugih evropskih zemalja ukazuju da virus neće uskoro nestati i naglasio je da se moraju nastaviti dalje aktivnosti u cilju sprečavanja širenja Kovid-19, te da je neophodno naći najracionalnija rešenja u budućnosti.

Na pitanje da li informacije o korona virusu iz evropskih zemalja govore da će pandemija trajati duže, Kon je rekao da je to teško predvideti i da treba pratiti situaciju iz dana u dan i pratiti uspešnost svega što je do sada primenjeno.

- Kada stigne zaštitna oprema moraćemo više da je koristimo jer će istovremeno krenuti cirkulacija virusa u Srbiji što za sada još nije slučaj i tada ćemo više govoriti tome - kazao je Kon.

Podvukao je da za sada nema cirkulacije virusa u Srbiji i da još uvek nemamo potvrđene slučajeve teških akutnih respiratornih infekcija koji su povezani bez ikakvih epidemioloških podataka.

- To je značajno reći jer sa njihovom ozbiljnijom pojavom možemo reći da je virus u cirkulaciji i da se masovno može prenositi kroz populaciju. Upravo su zato sve mere koje smo preduzeli vrlo značajne i svaki dan i nedelja postaju jako bitni. Čekamo da virus počne da posustaje u zapadnoj Evropi jer će se to preneti i na nas, bitno je da do tada izdržimo što je moguće duže - rekao je Kon.

Upitan o informaciji koju su mnogi preneli da su kineski i francuski naučnici utvrdili da lek protv malarije kod 70 odsto obolelih od koronavirusa dovodi do izlečenja posle šest dana terapija, a da je u kombinaciji sa natibiotikom uspešnost 100 odsto, Kon je rekao da mu je poznato da kombinacija antimalarika i određenog antibiotika može da popravi situaciju, ali da to nije apsolutno pouzdano i sigurno.

- Nikako ne treba preduzimati lečenje na svoju ruku jer, kao i u slučaju antibiotika, ako ih uzimamo na svoju ruku, može da se javi rezistencija, a to može da se javi i kod virusa - rekao je Kon i dodao da imamo dovoljno lekova za pacijente koji su hospitalizovani.

Naglasio je da je najvažnije očuvati zdravstevni sistem i da je posebno značajno da zdravstevni radnici koriste zaštitnu opremu kako se ne bi zarazili.

- U Nišu je zaražen jedan broja zdravstevnih radnika i oni su u izolaciji, a to što se dešilo u Nišu je snažna opomena za sve nas u zdravstvu - kazao je Kon.

Mlađima od 65 godina preporučio je kratak boravak napolju i da izbegavaju da budu u grupama.