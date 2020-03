"Moj otac je umro KAO PAS od koronavirusa, šaljem 10 poruka saučešća dnevno!" Tužna ispovest Italijanke o tragičnoj situaciji u zemlji

Sedamdesetdvogodišnji Đuzepe Zaninoni jedna je od žrtvi virusa korona u Begamu u Italiji.

Situacija u Italiji je više nego tragična, a tome svedoči i ispovest Italijanke čiji je otac preminuo od korona virusa

Poslednje dane života proveo je na respiratoru okružen lekarima i nažalost, nije dobio priliku da se oprosti od svojih voljenih.

Njegova ćerka Roberta Zaninoni dala je intervju za portal Ansa.it gde je opisala tragediju koju ova porodica trenutno preživljava.

- Moj otac je umro kao pas, nije fer! Ne samo on, svi umiru kao psi, kao svinje i nije me sramota da to i kažem. Nije fer što mi je otac tako umro. Ljudi govore da umiru samo stariji, koji su bili bolesni – ali, moj otac nije bio star, nije bio bolestan.

Roberta je opisala situaciju koja vlada u mestu pored Bergama u kom živi.

- U Val Serijani se čuju samo sirene Hitne pomoći i plač ljudi. Ljudi u drugim oblastima nisu svesni, ali u Lombardiji se umire više nego u ratu. Svi tugujemo sami, a pogrebna preduzeća nam kažu da će biti potrebne dve do tri nedelje da bismo sahranili bližnje. Šaljem 10 poruka saučešća, čak ni crkve nemaju dovoljno ljudi da izvrše sva opela. U početku sam se i ja šalila sa ovim, ali sada vas molim da ne potcenjujete situaciju. Ne umiru samo stari i bolesni, već i mlađi pacijenti. Nemojte ponavljati moju grešku. Ostanite kod kuće, pa čak iako ste mladi. Zaštite svoje najvoljenije – zaključila je.