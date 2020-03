HIT VIDEO IZ SRBIJE: Bakica u karantinu izašla na terasu, a kad vidite šta radite nasmejaćete se do suza (VIDEO)

Današnji prizor u beogradskom naselju je nešto što se ne viđa svakog dana.

U Srbiji 15. marta proglašeno je vanredno stanje zbog epidemije KOVID-19. Nakon ove mere opreza za sprečavanje širenja ovog opakog virusa usledilo je donošenje još vanrednih mera od strane Vlade Srbije.

Jedna od mera jeste i zabrana kretanja, odnosno uvođenje policijskog časa od 20 do 5 časova ujutru, nakon čega je došlo do još rigoroznijih mera zabrane kretanja koja se propisuje i važi od 17 do 5 časova ujutru.

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nisu želeli da krše propise Vlade Srbije, ali su svakako bili prinuđeni da prošetaju svoje ljubimce, zbog čega su dolazili na različite ideje, jednu od tih ideja je upravo ova.

Naime, starija sugrađanka je stojeći na balkonu zajedno sa još jednom osobom, odbijajući da izađe iz zgrade i prošeta psa, preko ograde svoje terase spustila ga je, kako bi bio van kuće, i sve vreme držala povodac. Šokantan prizor koji možete pogledati u snimku ispod, koji jasno pokazuje na kakvu je ideju ova beograđanka došla.

Pošto nije želela da siđe po svog ljubimca, ona je odlučila da ga sa sve povocem povuče ka sebi, što je možda izgledalo kao potencijalno davljenje psa, i izazvalo je mnogobrojne kako pozitivne, tako i negativne komentare

Podsećamo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović inicirao je danas izmenu ograničenja kretanja tokom policijskog časa, kako bi građani mogli da prošetaju svoje kućne ljubimce jednom tokom večeri.

Vlasnicima kućnih ljubimaca odobren je izlazak iz kuće u trajanju od 20 minuta u periodu od 20 do 21 časa, a moći će da idu najviše 200 metara od adrese stanovanja.

Takođe, neće biti dozvoljeno da se vlasnici ljubicama okupljaju u grupama, već će morati da poštuju do sada donete mere Vlade Srbije.