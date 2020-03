Pedijatrijska sestra Iz Aranđelovca, Saša Aleksijević (26) doputovala je danas u Italiju, u bolnicu u Bergamu gde njene kolege poslednjih dana vode nemilosrdnu borbu sa vurisom korona.

Ova hrabra devojka već je učestvovala u velikom broju međunarodnih medicinskih misija, gde se u najtežim uslovima borila za živote u Ugandi, Sijeri Leone, Sudanu, Avganistanu... Intenzivna nega, epidemije, za nju nisu nepoznanica. Sledeća stanica je novo svetsko žarište, gde besni smrtonosni virus. Italija.

Kako za „Novosti“ kaže, Srbija je prva zemlja u kojoj je davala sve od sebe na poslu, radeći u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj, a onda je odlučila da se pridruži međunarodnoj organzaciji koja je šalje na višemesečne misije.

-Sada idem u Italiju, gde me je italijanska organizacija za koju radim pozvala prekinem trenutnu misiju u Ugandi koja je trebalo da traje 12 meseci i hitno se pridružim kolegama u Italiji. I odmenim ih u najtežoj bici, ali ako situacija sa koronavirusom bude nastavila da ide u pogrešnom smeru i u Srbiji, vratiću se i podržati svoj narod!

Ovo je ispričala Saša, dok je u Etiopiji čekala let za Bergamo.

-Tamo me čeka intenzivna jedinica sa najtežim slučajevima obolelih od kovida 19, čekaju me umorne kolege koji jedva čekaju da dođem da ih podržim, nastavim gde su počeli – kaže Saša. – Dramatično je, znam da me čeka mnogo posla, mnogo tuge, ali pokušavam da to sagledam kako moram, da ne dovodim sebe u paniku koja bi me onemogućila da pomognem.

Kako kaže, strah je uvek prisutan, ali je koristan jer predsatvlja kontrolu i sprečava greške.

-Svaka misija bila je za mene izazov. U svakoj sam nešto naučila. Avganistan je bio najzahtevniji od svih. Kao i za svaki put i tada mi nije trebalo mnogo da odlučim – priča ova devojka koju tera neobjašnjiv poriv da toliko toga rizikuje da bi pomogla drugima. Nije čudo što nam je njen otac opisao kao fantastičnu, priznajući da joj se i sam divi. Ali i sa knedlom u grlu što će iz Ugande da odleti u Italiju, ponovo tamo gde je najteže i što će nestrpljivo danonoćno čekati na njene poziv i nadati se da će sve biti dobro...

-Moja Saša je jednostavno takva, sve to što čini tako je prirodno za nju-govori Miloš Aleksijević. –A na nama je da je podržavamo i brinemo za nju, nadajući se da će sve biti dobro.

Da joj je porodica najveći oslonac, potvrđuje i Saša.

-Govore mi da ako mislim da je to dobro za mene, da nastavim, a da će mi oni biti oslonac – priča ova mlada heroina. – A gde god idem, imam stav da ako poštujem zemlju u koju dolazim i narod, nema šense za opasnost., a ljudi cene svaku pomoć .

PREVENCIJA

Nikada nisam bila inficirana, a bila sam okružena zaraženima ebolom, jer za sve postoje mere prevencije – priča Saša. - Svesna sam rizika za Kovid 19 i potpuno sam otvorena i spremna na sve. Potrudiću se da dosadašnjim iskustvom i radom, mislim pozitivno i ne dozvolim da me savlada pesimizam. Milim da je ključ razumevanje između članova tima, dobra komunikacija. Sa medicinske strane, to je strogo praćenje protokola dezinfekcije, držanje odstojanja i pravilno korišćenje odlaganja zaštitnih odela i maski, uniformi izolacione jedinice.