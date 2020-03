Dok se svet bori protiv pandemije korona virusa, nažalost i dalje postoji čitav niz onih koji se nisu suočili i ne prihvataju ozbiljnost situacije.

Kako bismo usporili širenje epidemije, neophodno je pridržavati se uputstava stručnjaka i poštovati mere izolacije, premda to znači da ćemo možda morati da promenimo odreženu rutinu u životu.

Dok se epidemija ne uspori, prinuđeni smo da zaboravimo na navike koje smo imali - mnogi rade od kuće ili u kriznim uslovima, deca ne idu u škole i vrtiće, restorani i kafići ne rade, kao ni tržni centri, čak ni pse ne možemo da izvedemo onda kada oni to požele. No, svima je jasno kakav je cilj iza toga i da su to prekopotrebni koraci.

Tu su javljaju i sitne nevolje koje samo žene mogu da razumeju - izrastak od nefarbanja, neodlazak kod manikira/pedikira, kozmetičara, na depilicaju, nadogradnju trepavica... Ipak, u trenutku kada se borimo sa smtonosnim virusom to su potpuno nevažne i lako rešive stvari! Nažalost, ne misle svi tako, a to je obelodanila i jedna manikirka iz Hrvatske, koja je na svom Fejsbuk profilu napisala ljutitu objavu, poručivši mušterijama da nisu dobrodošli dok traje karantin, te da su neodgovorni prema sopstvenom, te tuđem zdravlju.

Njenu objavu prenosimo u celosti.

"BROJ OBOLJELIH RASTE, ALI VAŠA GLUPOST NE JENJAVA ⚠️

❤️ Čast iznimkama, hvala dragom Bogu da ste u većem broju ❤️

Mnoge kolegice (i ja sama) još uvijek dobivamo poruke zbog kojih se zapitamo, ŠTA JE S GLAVAMA !!!!

❗Sčuđevate se koliko jedna osoba kupuje brašna, ulja, kvasca, wc papira, a onda šaljete ovakve poruke 😭 ‼️❗ Em što sam u šoku od svega što nam se svima skupa događa, em sam u šoku što od jučer dobivam svakakve upite i poruke, a najmanje poruke podrške ‼️

PA ZAR JOŠ UVIJEK NISTE SVJESNI SITUACIJE I OVOGA ŠTO NAM SE SVIMA ZAJEDNO DOGAĐA 😭

🚫 INAĆE UVIJEK IMAM ŠTA ZA PISATI, ALI OSTAVLJATE ME BEZ TEKSTA 🚫

Uvijek sam otvorena za sve dogovore oko termina, uvijek se trudim ispuniti svaku vašu želju, uvijek mi je u cilju da sa osmijehom izađete iz moga salona, uvijek su dobrodošla i vaša djeca i vaši pratitelji...

Nikada nisam imala nikakve uvijete i zahtjeve za vas, ALI SADA SE PRIDRUŽUJEM RIJEČIMA KOLEGICE i iskreno vam kažem: ⚠️ KADA OVA KALVARIJA ZAVRŠI KOJA GOD DA JE ZA OVO VRIJEME BILA KOD NEKOGA NA NOKTIMA KOD MENE VIŠE NIJE DOBRODOŠLA ❗

NE ZBOG LJUBOMORE, VEĆ ZBOG VAŠE GLUPOSTI ŠTO NE SHVAĆATE OZBILJNOST OVE SITUACIJE TE NE POŠTUJETE SEBE SAME, VAŠE BLIŽNJE, LJUDE KOJIMA STE OKRUŽENI, A I MENE SAMU ⚠️

Žene osvjestite se ❗‼️

Noktiju će biti, frizura će biti, svega će biti, ali ne daj Bože da nekog vašeg ne bude. Ostanite doma i čuvajte sebe i druge", stoji u njenoj objavi.