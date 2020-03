Ministar Vulin sa kineskim lekarima na VMA: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine pokazuje se u ovim teškim vremenima (FOTO)

Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao sa na Vojnomedicinskoj akademiji sa šestočlanim timom medicinskih eksperata iz Narodne Republike Kine, koji u Republici Srbiji borave sa ciljem da svojim znanjem i iskustvom pomognu u borbi protiv epidemije koronavirusa.

Nakon sastanka ministar Vulin je rekao da prijateljstvo koje su sklopili predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping obavezuje dva naroda i omogućuje im da sarađuju i budu otvoreni i pouzdani jedni prema drugima.

- Naše čelično prijateljstvo sada se pokazuje u ovim teškim trenucima. Uz pomoć Narodne Republike Kine, znanjem njihovih lekara, medicinsku i tehničku pomoći, mi ponovo imamo nadu. Možemo da verujemo da ćemo se izboriti sa ovim strašnim virusom i da ćemo to uraditi bolje, brže, efikasnije nego što bismo to mogli da uradimo sami – rekao je ministar Vulin, naglasivši da iako Srbija nije najveći, najbrojniji i najvažniji partner Kine, Kina se prema Srbiji ponaša kao da to jeste, „kao da ona zavisi od nas, a ne kao da mi od nje tražimo podršku i pomoć.“

Ministar Vulin je u ime Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i svih građana Srbije zahvalio timu kineskih medicinskih eksperata što su napustili svoje porodice, prijatelje i zemlju samo da bi pomogli našem narodu i došli da budu jedni od nas.

- Istorija je tako htela, oni se nalazi ovde na dan kada je pre 21 godinu počela agresija NATO pakta na našu zemlju. Tada smo bili sasvim sami i evo danas kada se ponovo suočavamo sa nevidljivim i strašnim neprijateljem od koga možemo da nestanemo, vidimo da ovaj put nismo sami – poručio je ministar Vulin.

Šef kriznog štaba VMA i zamenik načelnika VMA brigadni general Dragan Dinčić istakao je da su pripadnici VMA zadovoljni zbog prilike da tokom posete kineskih kolega njihovoj ustanovi o koronavirusu uče od najboljih.

- Među lekarima koji su došli iz Kine je i nekoliko epidemiologa, pulmologa, specijalista urgentne medicine, kao i jedan klinički psiholog. Juče i danas imali smo brojne sastanke. Čuli smo i njihova tri predavanja na temu dijagnostike, terapije i epidemiologije Covida -19. Postavili smo im brojna pitanja, postavili su i oni nama. Trudili smo se da im odgovorimo i prikažemo sve za šta smo do sada imali mogućnosti, znanja i snage da uradimo i da im kažemo šta su naši planovi u budućnosti – rekao je general Dinčić, napominjući da su kineski lekari dali svoje mišljenje o svemu što su videli i upoznali ministra odbrane, članove Vlade i Predsedništvo sa svojim stavom, kao i da će se pripadnici vojnog zdravstva truditi da urade sve ono što se od njih bude očekivalo.

U ime šestočlanog medicinskog tima, koji je Vlada NR Kine uputila kako bi Srbiji bila pružena pomoć u borbi sa epidemiološkom situacijom, na današnjem sastanku obratio se šef delegacije Peng Ziđang. On je rekao da je njegov tim osim VMA do sada posetio i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i da je nakon dosadašnjeg sagledavanja epidemiološke situacije u Srbiji, predsedniku Republike i premijerki predloženo na koji način da prošire mere koje bi pomogle u suzbijanju zaraze virusom korona.

Današnjem sastanku sa kineskim lekarima prisustvovali su i načelnika Uprave za vojno zdravstvo brigadni general Uglješa Jovičić i načelnik VMA pukovnik Miroslav Vukosavljević.