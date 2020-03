"Bane, znam da me čuješ i zato kreni napred u pobedu!" MIROVIĆ podržao u borbi protiv koronavirusa svog velikog prijatelja!

View this post on Instagram

Jedan od mojih velikih i starih prijatelja iz davnih vremena dr Branislav Blažić bori se,uz pomoć lekara Infektivne klinike u Beogradu, protiv ove nove pošasti.Bane,znam da me čuješ i zato kreni napred u pobedu!!!Uskoro ćemo u otići u Kikindu da merimo velike ludaje i gledamo povijeno žito kako klasa i peva našu pesmu!!#stopkoronavirus #covid19#blažić#gdejesrpskavojvodina