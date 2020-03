SVEŠTENIK MARKOVIĆ ZA PINK: Napad na tajnu pričešća je napad na savez čoveka i Boga (VIDEO)

Paroh hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu Gligorije Marković kazao je da je napad na svetu tajnu pričešća napad na savez čoveka i Boga koje je Hristos sačinio.

Govoreći o svetom pričešću i verskim obredima za vreme epidemije koronavirusa sveštenik Marković kaže da crkva iskazuje brigu i dodaje da je momenat kada ljudi primaju svete tajne nije samo fizički momenat.

- To je trenutak najsvetije tajne hrišćanske crkve i za tu tajnu prvi hrišćani su bili spremni da budu gladni danima, isto tako bili su spremni da daju svoj život. Napasti sveto pričešće je napadanje saveza čoveka i Boga koji je Hristos učinio govoreći "Jedite, ovo je telo moje, koje se za vas lomi, pijte iz ove čaše, to je krv moja - Krv novoga zaveta" - kazao je Marković za Novo jutro TV Pink.

On je naglasio da se mora razdvojiti šta je vera i šta niko ne sme osporavati.

Podseća da je i zaštitnik građana objasnio da vanredna situacija ne ukida pravo na veru.

Analizirajući snimak iz Novog Sada on je rekao da su vernici bili ispred crkve i da su bili razdvojeni, te da su tako ispoštovane sve mere zaštite.

- Trudimo se da ljudima donesemo Hrista na način da ljude umirimo tako da ne budu ni na jedan način uznemireni time što su hteli da stupe u svetu tajnu pričešća - naglasio je Marković.

Napominje da crkva ima puno načina kako može da pričešćuje vernike, a jedan od njih je da sveštenici odlaze u domove vernika koji ne izlaze iz svojih kuća i tamo ih pričešćuju.

- Bitno je da svaki sveštenih vodi brihu o parohijanima. Ni jedan hrišćanin neće dovesti život drugoga u pitanje - rekao je on i dodao da je liturgija u crkvi i molitva, događaj gde se vernici mole za sve - one koji su došli u hram, koji nisu došli, za one koji nisu hrišćani, za čitav svet.

Sveštenik kaže da trenutak u kojem se nalazimo jeste trenutak u kojem možemo da vidimo da često možemo da živimo slike života, a da se pravi život živi u svakom trenu.

- Naš život je trenutno pod izazovom koronavirusa kojim je čitav svet zaokupljen. U tom izazovu treba da pokažemo od čega smo sazdani i koji su naši životni ciljevi i motivi - rekao je Marković.

Kako kaže, čovek ima izbor da ovih dana odluči šta će napraviti.

- Da odluči da li će se izolovati ili će se kretati...Odlučujemo da li ćemo napraviti duhovni zatvor ili duhovno prostranstvo - kazao je Marković.

Prema njegovim rečima, možemo da napravimo duhovni prostor u kojem se zna šta i kako radimo.

Sveštenik Marković dodaje da ne treba očajavati među četiri zida već da treba ostati dobrog i vedrog duga.

- Dobro je da se upoznamo sa samim sobom... Ovi specijalni uslovi nas navode da odgovorimo kako ne bismo - rekao je sveštenik.