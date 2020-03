OTPLATA RATA SVIMA STAJE 31. MARTA Ovo su odgovori na sve nedoumice o moratorijumu na kredite

Narodna banka Srbije uvela je moratorijum na otplatu kredita u trajanju od najmanje 90 dana, a klijenti koji prihvate ovu ponudu neće u aprilu, maju i junu imati nikakve troškove prema svojoj banci, ali će pozajmicu na kraju otplaćivati tri meseca duže, uz nešto veću mesečnu ratu.

To praktično znači da će dužnicima kojima naredna rata dospeva na naplatu do kraja marta, to biti poslednji mesečni izdatak do jula.

Prema nezvaničnim informacijama , pojedine banke nude i opciju da klijentima kojima znači da što pre prolongiraju svoju otplatu, čak i martovsku ratu (krajem meseca) uključe u moratorijum, pa da tako budu oslobođeni obaveza za mart, april i maj.

Dužnici koji, pak, žele da nastave redovno da otplaćuju svoje kreditne obaveze imaju rok do 30. marta da odbiju zastoj, inače će moratorijum automatski od 31. marta početi da se primenjuje na sve korisnike (fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i preduzeća) i na sve kreditne proizvode (stambeni, gotovinski krediti, kartice).

Banke su do 21. marta obavestile svoje klijente o ponudi za zastoj u otplati obaveza tokom vanrednog stanja izazvanog korona virusom u Srbiji, a ponudile su im i različite načine da ih obaveste ukoliko ne žele moratorijum na svoje zajmove. Zajedničko svim bankama je to što ne zahtevaju dolazak na šaltere, odnosno fizičko prisustvo u ekspoziturama.

Najveći broj banaka svojim korisnicima nudi da moratorijum odbiju slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili popunjavanjem posebnih obrazaca na sajtu banke.

Postoji i mogućnost da se jave telefonom, a telefonski brojevi, kao i mejl adrese, uglavnom su različiti za fizička lica i preduzeća, odnosno biznis korisnike.

Rok da obaveste banku da ne žele da iskoriste ponudu je 30. mart.