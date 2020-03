Vulin za Pink: Jako je važno imati svoju industriju kao što je važno imati svoju vojsku! Vojska Srbije ispunjava sve obaveze

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da Vojska Srbije ispunjava sve svoje obaveze, kao i da je angažovana u svakom segmentu.

-Svako jutro kada me predsednik Vučić pozove, a to je obično negde pre 6, i pita me kako je prošao dan, koje su nam obaveze i da li smo sve ispunili - ja sa velikim ponosom mogu da kažem da jesmo. Svaki put do sada, evo od kad traje vanredno stanje, vojska je ispunila sve svoje zadatke koje je dobila i od vrhovnog komantanta i od Vlade republike Srbije i od kriznog štaba - istakao je Vulin za Pink.

-Mi smo na ulicama, patroliramo, čuvamo najvažnije objekte infrastrukture, najvažnije objekte zdravstva, obezbeđujemo 17 migrantskih kampova, zajedno sa MUP-om pomažemo i oko zatvorenih i oko akivnih graničnih prelaza - dodao je ministar odbrane.

Naglašava da VS takođe vodi računa da sve bude u redu i u karantinima koje je odredila Vlada Srbije.

-Naši vojni lekari učestvuju sa svojim civilnim kolegama u svemu, objekat za smeštaj onih koji će imati lakše simptome a oboleli su od virusa na Beogradskom sajmu radi vojska - podsetio je Vulin.

On je naveo da se namenska industrija prilagodila potrebama društva u ovom momentu i da izrađuje zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, među kojima i sedamdesetpetoodstotni alkohol.

-"Iskra iz Bariča" je počela da pravi dezinfekciona sredstva, a ono što jako dobra vest je, jer do sada nismo imali tu mogućnost, radi se 75. odstotni alkohol, kako su nam rekli kineksi eksperti, jer sve što je ispod toga je slabo. Jako je važno imati svoju industriju kao što je važno imati svoju vojsku - naglasio je Vulin.

Komentarišući slučaj iz Kragujevca, Vulin je rekao da je vOjna policija morala da upotrebi silu.

-U Kragujevcu je vojna policija reagovala da zaštiti lekare. Čovek je izašao iz izolacije, istrgnuo masku dvojici medicinskih tehničara, možda ih je i zarazio, možda je zarazio i vojnika. I šta očekujete, evo pitam. Jel moguće da je neko tako bezobrazan, neodgovoran i sebičan. VS će dosledno sprovoditi zakon, građani mogu da budu mirni, takvi se neće šetati - poručio je ministar odbrane.

Kako je naglasio, u ovim teškim momentima, samo izuzetno organizovana država može da se izbori sa teškoćama dodajući da su zaslugama predsednika Aleksandra Vučića u poslednje dve nedelje nabavljeni respiratori u većem broju nego 12 godina pre, za vreme, kako je rekao, svih bivših predsednika i premijera

"Očigledno je da je Grenelova 'buldožer diplomatija' nadvladala i pobedila. Ne očekujemo neku posebnu promenu za položaj Srba na KiM" Kada je reč o Kosovu i Metohiji, gde je "pala" vlada Aljbina Kurtija, ocenio je da je posredi snažan sukob između SAD i Nemačke. -Očigledno je da je Grenelova 'buldožer diplomatija' nadvladala i pobedila. Ne očekujemo neku posebnu promenu za položaj Srba na KiM. Posle Kurtija očekujemo Murtija. Ali, vidimo da je došlo do promena snaga između velikih sila na prostoru Kosova i Metohije - konstatovao je Vulin.

Prema rečima Vulina, u teškim trenucima poput ove odjedanput se probudila solidarnost u srpskom narodu i među građanima Srbije, ocenivši da je to za svaku pohvalu.

-Sva srpska mladost sada želi da pomogne starijim sugrađanima, probudila se međugeneracijska solidarnost. Moramo da budemo složni i da poštujemo nadležne strukture i stručnjake. Sudbina Srbije zavisi od svakog od nas pojedinačno. Ako to shvatimo, pobedićemo - istakao je Vulin.