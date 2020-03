Valjevo - srpski Vuhan! Sa svojih 90.000 stanovnika POSTALO ŽARIŠTE KORONAVIRUSA u Srbiji - Evo kako je sve počelo!

Čak 15 odsto zaraženih u Srbiji je iz Valjeva, u izolaciji je 600 ljudi, od toga 100 zdravstvenih radnika, rekao je gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović.

Skoro polovina zaraženih koronavirusom je iz Beograda, ali ako se gleda u odnosu na broj stanovnika, onda je Valjevo sa 46 pacijenata glavno žarište ove bolesti u našoj zemlji. Prestonica, naime, statistički beleži jednog obolelog na oko 10.800 stanovnika, a Valjevo ima jednog zaraženog na 1.200 svojih žitelja!

- Situacija je u jednom momentu izgledala prilično dramatično, ali je ona sada pod kontrolom - izjavio je gradonačelnik Valjeva i komandant Štaba za vanredne situacije dr Slobodan Gvozdenović.

Kako kaže, “u ovom trenutku važno je da se održi rad zdravstvenih ustanova, pre svega Opšte bolnice i Doma zdravlja”, ali je istakao da je “otežavajuća okolnost činjenica da je 30 zaposlenih u Zavodu za javno zdravlje u izolaciji, od koji su dva epidemiologa, tako da u ovom trenutku faktički imamo na raspolaganju samo laborante u ovoj važnoj ustanovi”.

Gradonačelnik je u izjavi pojedinim medijima naveo da Valjevo ima problem i sa medicinskim kadrom, “jer od oko 500 osoba koje se u Valjevu nalaze u izolaciji, preko stotinak su zdravstveni radnici”.

- Situacija nije nimalo naivna. Imamo pulmologiju koja je prilično desetkovana i ne može da radi u punom kapacitetu, imamo i jednu lekarku trudnicu kod koje je detektovan korona virus i uputili smo je u GAK “Narodni front” u Beogradu. Dom zdravlja je u danu primio 30 novih medicinskih sestara. Nemate lekara na birou. Nemate lekara na raspolaganju tek tako – izjavio je Gvozdenović, dodajući da valjevska bolnica funkcioniše kao u ratnim uslovima i da se primaju samo hitni slučajevi.

Kako to da je Valjevo žarište?

Svi se, međutim, s punim pravom, pitaju zašto je baš Valjevo postalo žarište korona virusa. Kako je ranije obelodanio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, virus je u Beograd i Kikindu stigao iz Milana, u Niš iz Lugana, a u Čačak iz Nemačke.

Na pitanje kako se dogodilo da Valjevo postane žarište korone, gradonačelnik je objasnio da su postojala “dva izvora širenja infekcije”.

- Imali smo jednu privatnu proslavu, jedne privatne firme na kojoj je jedan od gostiju, koji je došao sa strane, da li je on iz Niša ne želim da licitiram, i koji je turistički vodič, doneo infekciju i odatle je sve krenulo. Bilo je tu zdravstvenih radnika, lekara koji izgleda nisu bili dovoljno oprezni. Drugi izvor je jedan sveštenik iz Valjeva koji je došao iz Italije pre donošenja karantinskih mera za putnike iz inostranstva i koji je takođe zaražen i na lečenju je u Beogradu – izjavio je nedavno za lokalne medije gradonačelnik Valjeva.

Na činjenicu da je Valjevo postalo žarište zaraze korona virisom, uticali su još neki detalji.

- Spomenuta proslava firme na kojoj je bilo oko 70 ljudi, održana je 29. februara u jednom ugostiteljskom objektu u selu Lelić. Na njoj je bilo gostiju ne samo iz Valjeva, nego i Beograda, Niša i Kragujevca. Činjenica je da su prva trojica Valjevaca kod kojih je potvrđen korona virus bili ili gosti na toj proslavi ili su kontakti gostiju, ali ne može se sa sigurnošću tvrditi ko je donosilac virusa. Pogotovo jer su pojedini gosti u Lelić došli sa proslave punoletstva u jednom restoranu na periferiji Valjeva na kojoj je, opet, bilo par gostiju iz inostranstva. Činjenica je, na žalost, da je preko tih ljudi ili njihovih kontakta virus ušao i u Dom zdravlja i u bolnicu – objašnjavaju zdravstveni izvori

Prema njihovim rečima, druga izvesna grana unosa virusa jeste sveštenik koji, međutim, nije putovao u Italiju, nego je vodio grupu vernika na pokloničko putovanje na Eginu, “ali se ne može utvrditi da li je on donosilac ili je zaražen od nekog drugog tokom putovanja”.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je specijalne mere za Valjevo, Beograd i Niš.

- Nadam se da toga neće biti u Valjevu, da nismo došli do tog nivoa da bude blokada grada ili da policijski čas bude produžen. Nadam se da neće, ali moramo da shvatimo da je đavo odneo šalu i da socijalnu komunikaciju smanjimo na minimum minimuma – izjavio je gradonačelnik Gvozdenović, dodajući da je Dom za učenike u Poljoprivrednoj školi sa 104 mesta spreman za prihvat eventualno većeg broja obolelih, kao i da je spremno 100 ležaja u hotelu “Narcis”.

Što se tiče života u samom gradu, dok se čeka na uvođenje novih mera, on se i danas odvijao kao i od početka vanrednog stanja. Trgovine i apoteke su otvorene, ali bez većih gužvi kojih, s druge strane, danas ima najviše pred glavnom poštom i bankomatima, s obzirom na isplatu penzija.

- Ako dođe do stavljanja grada u potpuni karantin, najveće pitanje je kako će se snabdevanje životnim namirnicama odvijati, dok smo, čini mi se, na ponašanje u uslovima vanrednog stanja, od čekanja da se uđe u prodavnicu do izbegavanja druženja i zatvaranja u sopstveni dom, već navikli. Praktično me brine samo kako ćemo nabavljati hranu jer mi nismo želeli da stvaramo velike zalihe, a mera da se ceo grad izoluje kako bi se obavilo masovno testiranje i pozitivni na virus odvojili, po meni može da bude samo bolja za sve nas – kaže Valjevka Slavica Ž.

Po rečima Srđana V, najveća briga je i dalje aktuelna nestašica zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava i antibakterijskih gelova u apotekama.

- Nisam ubeđen da će eventualni policijski čas trajati 24 sata, jer ljudima na neki način mora biti omogućeno da odu do prodavnice, bar po hleb i mleko. Što se tiče zaštitnih sredstava apsolutno nemam ideju šta raditi, jer imam samo jedan par rukavica i jednu masku. Prijateljica iz Ljiga, koja je i pre epidemije imala zalihe toga želela je da mi pošalje, ali joj je brza pošta saopštila da danas ne voze za Valjevo – kaže on.

Generalna ocena naših drugih sagovornika, povodom najave o novim merama za jedno od tri najveća žarišta zaraze u Srbiji, jeste briga što se malo ili nimalo zna o tome ko je zaražen i da broj obolelih nije drastično veći.

Konačno, iz grada na Kolubari stiže i jedna pozitivna vest. Prvi zaraženi koronavirusom iz Valjeva izjavo je da se sva trojica Valjevaca, koji su prvi hospitalizovani, dobro osećaju, te da su im juče urađeni testovi koji su pokazali da više nemaju korona irus.