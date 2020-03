Ministarstvo spoljnih poslova Španije: HVALA SRPSKIM PRIJATELJIMA NA PODRŠCI

Ministarstvo je na zvaničnom Tviter profilu objavilo fotografiju Palate Albanija i Brankovog mosta obasjane svetlima u bojama španske zastave.

- Simbolične lokacije u Beogradu, kao što su Palata Albanija na Terazijama i Brankov most, obasjane u bojama španske zastave, kao izraz solidarnosti sa Španiju u vreme krize izazvane Kovidom-19 - napisali su iz Ministarstva uz fotografije.

Emblematic locations in #Belgrade, such as the Palata Albania building in Terazije or the Branko bridge, light up with the colours of the Spanish flag 🇪🇸 as a show of solidarity with #Spain for the #COVID19 crisis.



Thank you to our Serbian 🇷🇸 friends for their support! pic.twitter.com/2bkXAKKJ5L