Mali: Uskoro odličan paket mera za privrednike!

Poslednji u nizu sastanaka o Programu ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa #covid_19 i podršku privredi Srbije. Ovo je moj tim koji nedeljama unazad vredno radi kako bismo doneli najbolje moguće mere, kojima će i poslodavci i zaposleni biti zadovoljni. Posle detaljnih analiza, procene efekata i brojnih sastanaka, mislim da smo spremili odličan paket mera koji će pomoći našoj privredi da se održi na stabilnim nogama, a koji će uskoro biti predstavljen javnosti.