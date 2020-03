Sahrana u Srbiji ljudi preminulih od koronavirusa - Tela tek iz trećeg puta stavljaju u kovčeg, a evo kakva su ostala pravila

Muškarac iz Kikinde star 59 godina, prva žrtva korona virusa, sahranjen je u sredu po novim pravilima: na pogrebu je bilo svega nekoliko ljudi koji su ga ispratili na večni počinak, grobari su nosili zaštitna jednokratna odela, maske, rukavice i obuću, a kapela na kikindskom groblju prethodno je dezinfikovana.

Među prisutnima nije bilo ćerke, sina i supruge jer su oni u izolaciji. Nove mere se uveliko poštuju na grobljima, usled epidemije koronavirusa u Srbiji.

Dan pre sahrane Branka Živaljević, šef Službe groblja JP "Kikinda", navela je da je ovo preduzeće preduzelo sve neophodne mere.

- Sahranu obavljaju naši radnici koji imaju maske, zaštitna odela i rukavice, a kapelu smo dezinfikovali - objasnila je ona.

Na sajtu JP "Kikinda" stoji i zvanično obaveštenje u kojem se navodi da je Gradski štab za vanredne situacije doneo Odluku kojom je propisana mera o ograničenju broj lica koji prisustvuju sahrani na ukupno 10 lica.

Direktor JKP "Beogradska groblja" Dragan Baltovski kaže za portal Telegraf.rs da je, prema mišljenju Instituta za javno zdravlje "Batut" tretman sahranjivanja onih koji su preminuli od koronavirusa isti kao i kod onih koji su oboleli od gripa.

- Osoba koja premine od korone ne može da širi zarazu, ali smo mi oprezniji da bismo eventualno sprečili neke neželjene posledice. Imaju odelo za jednokratnu opremu, maske, rukavice, sve, kao mere zaštite - navodi Baltovski.

Ističe i da porodici preminulog savetuju da na pogreb ne dolaze stariji od 65 godina.

- Takođe, da se ne izjavljuje saučešće u klasičnom smislu, da nema rukovanja, ljubljenja... kao i da se nose maske i rukavice. Na otvorenom može da bude 5 do 10 ljudi i uglavnom je tako. Smanjeno je prisustvo ljudi na sahranama, celokupan naš život se promenio, pa i u tom domenu - ispraćaja najmilijih - ističe sagovornik.

Prema rečima Igora Jovanića, direktora Novog groblja u Nišu, radnici JKP "Gorica" koje ima pogrebnu delatnost, pridržavaju se svih mera koje je donela Vlada Republike Srbije kao i preporuka koje je doneo Krizni štab grada Niša.

- U ovom momentu smo opremljeni zaštitnom opremom, imamo i maske i rukavice. Mi to koristimo i mimo vanrednih situacija zbog osetljive delatnosti - navodi naš sagovornik i dodaje da im je juče stigao novi kontingent.

Navodi da nemaju veći broj smrtnosti u ovom periodu.

- Što se tiče osoba koje su preminule od korona virusa, i do sada smo imali protokol i uputstvo kako postupamo sa pokojnicima, odnosno telima koje uzimamo sa infektivne klinike. Nama to nije ništa novo, ima i drugih zaraznih bolesti, ne samo korona - kaže on i dalje objašnjava:

- Pokojnik se stavlja u određene takozvane PVC vreće, iz nje ide u limeni sanduk koji se zatvara hermetički, a zatim u drveni kovčeg. Onda se vrši dezinfekcija i onda porodica može da ga sahrani.

Kako ističe, preduzeće može da da preporuku, kada neko zakaže sahranu, da se ne okupi veći broj ljudi već samo najuža rodbina.

- Građani Niša u teškim trenucima za njih, kada se opraštaju od svojih najbližih, veoma strogo poštuju te mere. Moj prozor gleda na kapelu, takav mi je položaj kancelarije. Gledam danima sveštenika, na sahrani bude jedan čovek, dva, jedan nosi krstaču, drugi cveće, 4 grobara i to izgleda jezivo. Ali ljudi su svesni situacije i to je ujedno i hrabrost, da se čovek ponaša zrelo i junački u takvim situacijama. Moramo da se čuvamo - poručuje Jovanić.