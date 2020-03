Nakon 13 godina robije konačno na slobodi - A OVO SU PRVE REČI KAPETANA DRAGANA NAKON ŠTO JE KROČIO U SRBIJU!

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan posle 13,5 godina robije konačno je na slobodi i stigao je u Srbiju.

"Zatvorski čuvari su me probudili u pet sati ujutro, rekli da se obučem, dali mi papir da sam slobodan, a onda mi vezali ruke lisicama i utrpali u maricu. Zamislite stavljaju mi lisice kada me oslobađaju, to je bilo čisto ponižavanje", rekao je ekskluzivno za Kurir Vasiljković.

"Onda sam ih lepo pitao ima li grejanja u kombiju, jer je bilo minus 4 stepena. Naravno, grejanje nisu uključili i ja sam više od pet sati bio u tankoj košulj, mislio sam da ću dobiti upalu plića. Molio sam ih da mi kada su stali na pumpi da im dam novac i da mi kupe nešto toplo da se zagrejem nisu ni to hteli. To je tako primitivno", rekao je kapetan Dragan.

Kako kaže, sve vreme je bio sa lisicama na rukama, svih pet sati, nisu mu dozvolili ni do toaleta da ode, to je bilo tako bedno i nepotrebno.

"Kada smo došli do graničnog prelaza Bajakovo - Batrovci ja sam već bio na ivici nerava i počeo sam da ih psujem i tek onda su me pustili do Ve-Cea. Tu su me bukvalno izbacili iz marice", rekao je Dragan Vasiljković po izlasku.

Kada je, kako kaže, ušao u Srbiju prvo što je rekao bilo je "Napokon ljudi!

"Moram da dodam da su mi zabranili ulazak u Hrvatsku 20 godina. Napisao sam knjigu koja će se zvati "Grehom rođenja" i ona će uskoro biti objavljena. U njoj sam opisao šta sam proživeo. To je najgore mesto na svetu, gde su pripadnici jednog naroda toliko driskriminisani u odnosu na drugi narod, kao što su Srbi diskriminisani u Lepoglavi!

Navešću primer, otkrio sam da postoje 63 slučaja slična mom za koje ne postoji ni najmanji optužujući dokaz. To je trašno da vi možete nekog da osudite na 20-30 godina zatvora bez ijednog proverljivog dokaza, nego na osnovu svedoka koji daje "časnu hrvatsku reč" i to je dovoljno za osudu Srbina", rekao je Vasiljković.

Kako kaže, u zatvoru je dobijao ilegalno srpsku štampu, kao i ilegalni telefon, tako da nisu mogli da ga drže u apsolutnoj izolaciji.

"Niko po hrvatskom zakonu ne može biti u izolaciji duže od 30 dana, a mene su držali sve do kraja u totalnoj izolaciji", rekao je Vasiljković.