PONOSAN NA SVE BORCE! GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Radnici “Ciklonizacije” su naši heroji! Dezifinkuju ulice i trgove, a naše je da ostanemo kod kuće

“Ko je tvoj heroj dana? Moj heroj dana je radnik “Ciklonzacije” Strahnja Zjajić koji svakodnevno dezinfikuje ulaze zgrada i ulice našeg grada. Oni su tu da omoguće I obezbede sve što nam je potrebno. Tvoje je samo da ostaneš kod kuće ”, napisao je svom Instagram profile gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Nakon ove objave gradonačenika Novog Sada oglasio se “prozvani” radnik i prokomentarisao dodeljenu mu titutlu:

- Kada vas u vašem gradu proglase za Heroja dana, to je velika čast i priznanje. Ipak, ovo ne shvatam lično, to je mogao biti bilo kod on nas. Ovo je priznanje za sve moje kolege iz “Ciklonizacije”, za desetine nas koji se svaki dan, u tri smene, borimo da se korona virus ne proširi po našem gradu. Mislim da je ovo priznanje svima nama koji smo svesni da svaka dezinfekcija koji izvedemo na ulicama ili u zgradama, moež da znači spašen život nekog našeg sugrađanina ili sugrađanke. Ako to imaš na umu, onda nije teško dati od sebe najbolje – kaže Strahinja Zjajić.

On, međutim, dodaje da su za njega u ovom momentu heroji svi Novosađani koji se, svako na svoj način, bori sa epidemijom.

- Bilo da su lekari i medicinske sestre, prodavci, policajci, ili samo savesni građani koji ostaju kod kuće i tako čuvaju i svoje i zdravlje drugih. Zato je moja molba svima da se u svakom momentu pridržavaju preporuka stručnjaka. Siguran sam da ćemo na taj način brže završiti sa ovom epidemijom i vratiti se u normalne uslove života i rada – ističe Strahinja.