Narodni poslanik Dragomir J. Karić predlaže: Zadržati rad od kuće i nakon korone, ima mnogo prednosti!

Narodni poslanik Dragomir J. Karić sagledavajući situaciju sa korona virusom ističe da možemo izvući ne samo brojne pouke, već i praktične primere koje bismo mogli uspešno primenjivati i nakon što se završi ova priča sa pošasti koja se nadvila nad celim svetom.

- Oštre mere koje je krizni štab na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem morao da uvede kako bi se za početak usporilo širenje korona virusa, koliko god da su nam teško pale od njih imamo mnogostruko koristi. Ne samo što ćemo se lakše i brže izboriti sa zaraznom bolešću i što će broj žrtava biti sveden na minimum, već nam dokazuju da primenom određenih rešenja i u budućnosti možemo dosta učiniti za celokupno čovečanstvo i za očuvanje ćelije svakog društva, a to je porodica, kao i planete! - naglašava Karić.

On izvodi i kratku analizu.

- Ovih dana smo svedoci da zaista mnogo poslova zahvaljujući naprednim digitalnim tehnologijama može da se obavlja od kuće. Ukoliko bi se sa takvom praksom nastavilo i nakon što prođe opasnost od korona virusa, to bi bila olakšica za veliki broj kompanija i ljudi koji rade u njima jer ne bi više, recimo, morali da iznajmljuju skupe poslovne prostore. Zatim, bilo bi dodatno smanjeno aerozagađenje, posebno u velikim gradovima, pošto bi bilo manje automobila na ulicama jer bi ljudi radili od kuće i ne bi se prevozili do posla. I gradski prevoz bi bio rasterećeniji, mogao bi bez problema da funkcioniše sa manje vozila a da ne bude gužve. Znate i koliko se vremena izgubi putujući, posebno kada je saobraćajni špic, a nemali je broj onih koji koriste i po dva prevoza. Sve bi to dovelo i do manje potrošnje uvoznih energenata koji poprilično opterećuju budžet.

Karić podseća da su nadležni uprkos činjenici da je ovih dana u Beogradu vazduh bio "jako zagađen" konstatovali da je opalo zagađenje česticama koje su tipične pre svega za dizel vozila.

- To jasno ukazuje na smanjenje saobraćajnih gužvi. A lošem kvalitetu vazduha ne samo u Beogradu, nego i delovima Niša, Pančeva, Obrenovca, Novog Sada i Novog Pazara, kako sam su izjavili nadležni u medijima, doprinelo je intenzivno grejanje tokom snežnih dana. A i na deponiji u Vinči je bio manji požar.Dragomir J. Karić kaže da može da se napiše ceo elaborat mogućih prednosti rada od kuće.

- Takav princip poslovanja bi imao velike benifite i za očuvanje porodice, temelja svakog društva, koja je veoma ugrožena u današnje vreme. Njegovom primenom mnoge porodice bi provodile više vremena zajedno. Pošto se kao društvo zalažemo i za ravnopravnost polova, muškarcima bi se pružila prilika da odmene žene u mnogim kućnim poslovima. Za to bi mogli da koriste i ono vreme koje inače provode u putu do posla i nazad, a ono, kao što rekoh, može baš da potraje.