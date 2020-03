- Odlučio sam da postanem volonter pre svega iz želje da pomognem nemoćnima, a prvenstveno starijima u trenutku kada se naša zemlja našla u veoma teškoj situaciji, zahvaćena opakim koronavirusom - započeo je za nas razgovor Ilija koji ima samo 22 godine.

Njega i njegovu kleginicu Sašku zatekli smo rano jutros ispred kol centra GO Zvezdara, spremne da obave zadatke koji su za taj dan planirani.

U opisu njihovih zaduženja je da najstarijim sugrađanima kupe i odnesu namirnice i ostale potrepštine do vrata, budući da oni moraju da budu u svojim domovima kao najugroženija grupa.

Danas su Saška i Ilija nosili poklon-pakete sa slatkišima i osnovnim namirnicima, donaciju GO Zvezdara, porodicama kojima je pomoć neophodna, što će činiti i narednih dana. Na pitanje kako ih dočekaju stariji sugrađani, Rodićeva je rekla da su uglavnom svi veoma prijatni i ljubazni.

- Uglavnom su zahvalni, ali ima i onih koji ne razumeju našu situaciju, a to je da njih ima puno, a nas volontera jako malo koji se trudimo da primimo sve pozive, a onda i svima pružimo pomoć - istakla je ona.

Saška je nakon završenog dana objasnila koji je to najdirljiviji trenutak bio tokom današnje humane akcije.

- Definitivno kada smo pomogli samohranom ocu četvoro dece da im olakšamo situaciju u kojoj su se našli i dostavimo ono što im je najpotrebnije - poručila je volonterka GO Zvezdara.

Na pitanje da li postoji strah od eventualne zaraze, budući da imaju svakodnevni kontakt sa sugrađanima, ovi mladi volonteri imali su samo jednu poruku.

- Normalno je da postoji strah, ali uz pridržavanje mera zaštite i poštovanje onoga što su nadležni organi izdali, on je sveden na minimum. Zato ovim putem želimo da apelujemo na najstarije sugrađane, kao i na sve ostale građane, da budu disciplinovani i poštuju mere. Ako ostanete kod kuće zaštitićete i sebe i nas koji želimo da vam pomognemo - rekli su Saška i Ilija.

Na kraju našeg druženja njih dvoje su pozvali sve mlade i spoosbne vršnjake da se priključe velikoj akciji GO Zvezdara "Uđi u naš VOZ", koja je napravljena na nivou cele Srbije, a za cilj ima da se prijavi što više volontera.

- Uđite i naš voz i budite humani - poručili su Saška i Ilija.

Evo na koje brojeve telefona se možete obratiti za pomoć na GO Zvezdara!

Kol centar GO Zvezdara tokom trajanja vanrednog stanja služi za komunikaciju sa najstarijim građanima Zvezdare. Zvezdarci koji imaju preko 65 godina mogu naručiti osnovne namirnice i lekove koje će im na kućni prag doneti volonteri Zvezdare Radno vreme Kol centra: Za naručivanje osnovnih životnih namirnica broj telefona 011/3405-700 (od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati, subotom i nedeljom od 8 do 14 sati). Za naručivanje lekova broj telefona 011/7850-350 (od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati, subotom i nedeljom od 8 do 14 sati). Prilikom naručivanja lekova najstariji sugrađani treba da daju i svoj LBO broj, na osnovu čega će im zvezdarski volonteri naručene lekove doneti na kućnu adresu. Pri isporuci namirnica i lekova, naši najstariji sugrađani dobijaju fiskalni račun na osnovu koga vrše plaćanje. Za informacije o paketima pomoći za najugroženije penzionere broj telefona 011/745-7001 (od ponedeljka do petka od 8 do 16 sati, subotom od 8 do 14 sati).