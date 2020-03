HUMANOST NA DELU! Sara nameštaj i Drvoteks iz Novog Pazara pomažu kada je najteže – DONIRALI 100 ČIVILUKA za SAJAM! (FOTO)

View this post on Instagram

U vreme vanredne situacije svi se trude da koliko su u mogućnosti daju svoj doprinos kako bi pomogli onima kojima je pomoć potrebna i kako bi što pre na najlakši nacin uspeli da se izborimo sa trenutnom situacijom i izašli iz nje kao pobednici. Danas smo i mi dali mali doprinos u vidu donacije za opremanje sajmišta kako bi bili u ovim trenucima uz sve one kojima je to potrebno, a takodje i apelujemo na sve vas koji jos uvek niste da se uključite u akciju i date i Vaš doprinos. #OstaniKodKuce #Donacija #doprinos #kronavirus #Sara #Namestaj #SaraNamestaj