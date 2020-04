ON JE JUNAK U BRUSU: Nebojša radi u EPS-u, a nakon posla ide u nabavku za svoje sugrađane (FOTO)

View this post on Instagram

“Nebojša Nestorović je radnik EPS u Brusu iz sela Blaževa podno Kopa. Svakoga dana dolazi na posao i po završetku istog ide u nabavku za svoje gorštake. Neša snabdeva 17 sela u kojima žive stariji meštani lekovima i drugim namirnicama. Bravo NEŠO!!!!!!” Na prvoj liniji