TOKOM DANA OČEKUJTE SMENJIVANJE GODIŠNJIH DOBA - evo kakav je dan pred nama!

Duvače slab do umeren severoistočni i istočni vetar. Jutarnja temperatura biće od nule do pet stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni.

Jutro će u Srbiji biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana biće malo toplije, najavio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Iznad većeg dela Srbije vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo, na jugu oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom.

I u Beogradu će sutra jutro biti sveže, na širem području grada mestimično sa slabim prizemnim mrazom. U toku dana biće malo toplije, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Severoistočni i istočni vetar biće slab do umeren. Jutarnja temperatura od dva do pet stepeni, najviša dnevna oko 16.

U Srbiji se u nedelju ujutro očekuje slab prizemni mraz, u toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo. Ponegde na jugu je moguća kratkotrajna kiša, a na planinama slab sneg.

Naredne sedmice u svim krajevima Srbije vreme će biti sunčano, uz dalji porast temperature.U ponedeljak i utorak u košavskom području biće vetrovito, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Biomteorološka prognoza za subotu, 4. april:

Nastavlja se povoljan uticaj meteoroloških prilika na većinu hronično obolelih, ali se oprez ;savetuje srčanim bolesnicima. Moguće reakcije meteoropata su glavobolja i poremećaj sna. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.