Stefanović: Oštre kazne za kršenje policijskog časa, sva policija na ulicama širom Srbije!

Ministar policije Nebojša Stefanović pozvao je direktora policije Vladimira Rebića da na sve ulice u Beogradu i širom Srbije izvede policiju, žandarmeriju, posebne i specijalne jedinice, ali i pripadnike redovne i saobraćajne policije, kako bi kontrolisali ljude na ulicama.

Stefanović je rekao da oni koji imaju mogućnost da se kreću van policijskog časa već sada mogu da vide da ima policijskih punktova u gradu, navodeći da će tako biti i narednih dana.

“Mi hoćemo da pokažemo ljudima koji su disciplinovani da nisu glupi, već pametni, jer ne ugožaravju, ni svoj, ni tuđi život i pomažu lekarima da ne rade po 22 sata”, rekao je Stefanović.

On je dodao da je bilo 12 do 13 odsto ljudi koji su se našli na ulicama za vreme policijskog časa bez dozvole i dodao da je to palo na između četiri i osam odsto, međutim, kako kaže, to je i dalje visok procenat.

“Mi smo tolerisali kada se neko nađe na ulici 15 - 20 minuta od početka policijskog časa, policija je bila korektna, pokušavali smo bez represivnih mera, ali izgleda jedan deo građana ne razume našu poruku i sada ćemo oštro kažnjavati”, poručio je Stefanović.