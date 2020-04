NAPADA PLUĆA, BUBREGE, SRCE! Evo šta sve koronavirus RADI NAŠEM ORGANIZMU!

Kada virus uđe u telo čoveka, on napada ceo sistem u celini, prevashodno respiratorni sistem, donje disajne puteve, odakle može da se razvije zapaljenje pluća, a kasnije i teške komplikacije koje mogu obolelog odvesti na respirator.

Virus sam po sebi izaziva viremiju u celom organizmu, što znači da na udaru mogu biti svi organi počevši od pluća, bubrega, srca, pa sve do organa za varenje.

Lekari objašnjavaju da je Covid-19 sličan običnom gripu, koji takođe može biti koban po hronične bolesnike, ali da se za razliku od influence brže širi, a za lečenje je potreban duži period.

Infektolog dr Steva Stanišić, lekar Klinke za infektivne bolesti Kliničkog centra u Nišu, objašnjava za "Blic" da kada virus uđe u organizam, najpre napada pluća, a ako se razvije virusna sepsa, može prouzrokovati otkazivanje rada pluća, bubrega, ali i dugih organa, što u stvari dovodi pacijenta u opasnost.

Covid i grip

- Da li će i na koji način virus uticati na nekoga zavisi isključivo od imunološkog odgovora pojedinca bez obzira na starosnu dob. Iako je na udaru najstarija populacija, hronični bolesnici, oni sa malignim oboljenjima, među pacijentima imamo i mlađe ljude između 35. i 50. godine života. Ono što je do sada poznato je da on liči na influencu, grip koji može dati lakše, srednje i teške forme. Teška forma javlja se kada imamo distres pluća i obostanu pneumoniju, što se javlja i kod običnog gripa, ali Covid-19 se razlikuje po tome što se brzo širi i što se mora tretirati kao klasična karantinska bolest. Virus napada pluća, ostale organe kada se razvije virusna sepsa, kada redom otkazuju organi, od pluća, bubrega, kardiovaskularni sistem. Virus u suštini može napasti bilo koji organ, ali sve zavisi od imunog odgovora na koji način će se organizam izboriti - objašnjava dr Stanišić

Ovaj virus se prenosi neverovatnom brzinom, objašnjavaju lekari i ističu da je zbog toga važno poštovati mere socijalne distance jer on opstaje samo ako se prenosi iz jednog organizma u drugi.

5 odsto kritično

- Ono što je do sada poznato našim stručnjacima je da se virus brže širi nego što je slučaj sa gripom, ali i oporavak može trajati duže od 20 dana. Kašalj, visoka temperatura, brzina prenosa, sve je slično kao i sa virusom gripa, ali sa Covid-19 situacija se menja jer je veoma nepredvidiv jer u bolesničku postelju odvodi i onu mlađu populaciju, ljude u punoj snazi. Oni koji nemaju pridružene bolesti, koji imaju dobar imuni odgovor, njihov organizam se lakše izbori, ali onaj ko dođe da respiratora, njegove su već sve rezerve iscrpljene. Prema svetskim preporukama, onaj koji ima teži distres pluća, to je krajnji stadijum oštećenja plućnog parenhima i tada on mora da ide na mehaničku ventilaciju - dodaje dr Stanišić.

Na pitanje da li nakon korone može doći do trajnog oštećenja pluća, on odgovara da je moguće. Pulmolog dr Branimir Nestorović objašnjava da oni pacijenti koji su priključeni na respirator imaju 40 odsto šanse da doživotno imaju oštećenje pluća.

- Ako su u pitanju pacijenti koji su imali zapaljenje pluća, koje nije zahtevalo mehaničku ventilaciju, onda ne postoji rizik da će imati oštećenja. Ali oni koji su bili na respiratoru duže vreme i razvili respiratorni distres sindrom, mogu imati oštećenja pluća kasnije i to u visokom procentu - skoro 40 odsto njih će imati oštećenje. Samo 5 odsto obolelih preći će u treću fazu, odnosno dobiće akutni respiratorni distres sindrom, odnosno potpuno uništenje pluća. To znači da imaju ogromnu količinu tečnosti zbog koje ne mogu da udahnu kiseonik, a izbace ugljen-dioksid. Ovde se javlja sličnost kao i kod SARS-a, odnosno činjenica da se kod određenih pacijenata stanje može pogoršati kroz svega nekoliko sati - objasnio je dr Nestorović.

Na udaru i pušači

Kako je dalje rekao, često se dešava da se zapaljenje pluća poredi sa ARDS-om (akutni respiratorni distres sindrom), iako to nema veze jedno s drugim.

- ARDS je zapravo citokinska oluja, odnosno prekomerna reakcija organizma. I kod gripa ljudi umiru od ARDS-a, a on se javlja i kod drugih bolesti. Pluća kada su preplavljena tešnoću, čovek se guši, a bez respiratora se umire - dodao je Nestorović.

Kako bi se organizam izborio sa virusom, infektolog dr Steva Stanišić objašnjava da je najvažnje reagovati na vreme, javiti se lekaru prilikom prvih simptoma jer virus ne samo da napada respiratorni sistem, on je koban i za čitav organizam, naročito ako već postoje određene bolesti. Osim hroničnih bolesnika, na udaru su i pušači koji već imaju oštećenje zbog duvanskog dima.

- Pluća pušača su već oštećena jer sve one materije koje su u duvan, talože se godinama i sigurno da su ta pluća i manje elastična i njihova predispozicija je već takva da teže prebole bilo koronu ili bilo koji drugi zdravstveni problem. Oni sami po sebi imaju predispoziciju za jednu tešku formu - objašnjava dr Stanišić.

Za razliku od običnog gripa, Covid traje 20 dana

Covid-19 se od običnog gripa razlikuje i po dužini trajanja.

- Bolest se manifestuje različito od slučaja do slučaja, kod nekih pacijenata ide duže od 20 dana, a simptomi se mogu pogoršati i 10. dana. Covid-19 je još uvek nepoznanica i tek ćemo imati jasniju sliku kad sve ovo prođe. Ono što posebno uznemirava je ta klinička slika koja je šarenolika, čas je dobro, čas se stanje pogorša, zato je važno biti strpljiv i verovati lekarima, struci, ali i državi koja povlači prave poteze, a socijalna distanca je neophodna - dodaje dr Stanišić.