Usluga e-Vrtic u više od 70 gradova, 13.000 prijava do sada

Zahvaljujući usluzi elektronske prijave dece u predškolske ustanove - eVrtic koja je aktivna u više od 70 gradova i opština, više od 13.000 roditelja u Srbiji je na ovaj način do sada prijavilo svoju decu za upis u vrtić, rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Usluga je dostupna na Portalu eUprava svim registrovanim korisnicima Portala i prilikom korišćenja ove elektronske usluge automatski se pribavljaju neophodni podaci iz maticne knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju ni jedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze na šaltere.

Više od 13. 000 roditelja iskoristilo je ovu uslugu, najviše u Beogradu, oko 7.000, a imamo i primer i da je u drugim gradovima to učinio veliki broj njih, pa je tako u Smederevskoj Palanci čak 800 roditelja elektronski prijavilo ovim putem decu za vrtić, rekao je Jovanović Tanjugu.

Ove godine upis dece u prvi razred osnovne škole, koji tradicionalno počinje 1. aprila, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, počeće kasnije. Umesto upisa, roditelji mogu da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove elektronske usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, ili telefonskim putem u samoj školi.

Na ovaj način, škole će evidentirati zainteresovanost roditelja da upišu dete kako bi okvirno znale koji broj đaka mogu da očekuju. Svi roditelji koji ce koristiti ovu elektronsku uslugu, biće obavešteni o datumu upisa u osnovnu školu čim on bude bio definisan.

Jovanović je kazao da je takođe upis u škole organiozvan tako da roditelji ne moraju da nose nijedan papir.

Usluga e-škola aktivna je je od prošle nedelje i do sada je 10.000 roditelja pokazalo interesovanje. Dve trećine je to učinilo na portalu a ostali su pozvali školu i ostavili podatke i iskazali zainteresovanost, naveo je on.

Jovanović je podsetio i da je pokrenut Portal Digitalna solidarnost koji je namenjen svima koji su usled pandemije koronavirusa u svojim kućama.

Želeli smo da na jednom mestu objavimo sve informacije o besplatnim platformama za učenje na daljinu, rad od kuće, besplatnim onlajn knjigama, kursevima, filmovima, muzici, televizijskom sadržaju za vreme pandemije COVID-19, rekao je Jovanović.

"Već prvog dana od uvođenja vanredne situacije mnoge kompanije počele su da se javljaju i nude digitalne sadržaje.Imamo već oko 100 razlicictih oglašivača, među koojima su telekomunikacione kompanije, it kompanije, pozorišta..., dodao je direktor Kancelarije.

Do sada je više od 60.000 građana posetilo ovaj sajt. Pored ove usluge, Vlada Srbije uspostavila je nacionalnu platformu za prijavu volontera na adresi www.budivolonter.gov.rs Svi koji ne spadaju u rizičnu grupu i žele da pomognu najstarijim sugradanima i drugim rizičnim grupama stanovništva mogu da se prijave putem tog portala.

Imamo 5. 000 prijavljenih volontera koji su praktično stavljeni na raspolaganju sektoru za vanredne situacije i regionalnim i lokalnim štabovima koji ih angažuju uglavnom za pomoć najstarijim građanima, naveo je Jovanović.