BILANS PANDEMIJE KORONAVIRUSA U SRBIJI: Za 24 sata preminule još tri osobe, 108 pacijenata na respiratorima! Registrovano 247 novozaraženih

U Srbiji je do 15 časova registrovano ukupno 2.447 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić Tepavčević saopštila je da je u poslednja 24 sata testirano još 1.074 osobe od kojih je 247 pozitivno.

Hospitalizovano je 1. 394 pacijenata.

Na respiratoru se nalazi 108 pacijenata, dodala je ona. Do 15 časova testirane su ukupno 9.626 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

"U poslednja 24 sata preminule su još tri osobe kao posledica infekcije ovim virusom -dve osobe muškog pola, i jedna osoba ženskog pola", rekla je dr Kisić-Tepavčević.

Prosek njihovih godina je 62,66 i oni su imali komorbiditete, odnosno više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom ishodu.

Usled posledica koronavirusa preminula je ukupno 61 osoba.

Kako kaže, na osnovu ukupnog broja obolelih vidimo da imamo stabilan broj obolelih u prethodnim danima, i to, dodaje, u nedelji kada je u drugim zemljama bilo naglog porasta.

"Ne smemo da posustanemo. Ovo jeste obećavajući znak, ali sada treba da zapnemo iz sve snage, jer ovi brojevi pokazuju da ono što svi činimo u ovom momentu jeste osnova prave borbe protiv infekcije", rekla je Kisić-Tepavčević.

Epidemiolog dr Predrag Kon je rekao da misli da smo dostigli maksimum koji će trajati još nekoliko dana.

"Sada treba najrestriktivnije da se sprovode sve mere koje su donete, mere sprečavanja bilo kakvog kontakta", rekao je dr Kon

On je podsetio da je izolacija najvažnija kao i sve mere koje su do sada preduzimane.

Nema više igranja oko toga kako se sprovodi izolacija. Ona se sprovodi u bolničkim uslovima. Ne želimo da nam se iz kućne izolacije vrati u širu populaciju

Dr Kon je rekao da je 104 pacijenta se nalazi na Sajmu , 64 na Čairu i 38 u Novom Sadu.

"To se dinamično menja, ponekad kada imamo ulaz virusa imamo povećanje broja, pa posle on malo spadne. Ta analitika u hodu je vrlo teška i sva analitika se radi po završetku događaja. Razumem interes ali sa ogradama morate uzimati informacije jer se one neprekidno menjaju", krekao je dr Kon.

Pandemija je kao prirodna katastrofa

On je istakao da je Svetski dan zdravlja, koji se danas obeležava, posvećen kompletno problemu i borbi sa kovidom-19.

"Pandemijske situacije su ozbiljne prirodne katastrofe i kao takve treba da budu i tretirane. Kao što su i požari, poplave i zemljotresi, pandemije su najveće prirodne katastrofe", rekao je dr Kon.

On je rekao da se sve na neki način menja.

Dr Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da svake godine prosavljaju Svetski dan zdravlja, ali da se ove godine važnost ovog dana još više shvata.

"Zdrav čovek ima milion želja, a bolestan samo jednu", podsetila je Kisić i dodala da sada svi možemo da doprinesemo u borbi protiv ove bolesti kroz to da budemo odgovorni i savesni kako bi došli do cilja.

Dr Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da se od početka borbe sa virusom svaki dan susreću sa novinarima u određeno vreme i dodala da je to zato što je to njihov posao i zadatak, jer su, kako kaže, novinari jako bitna karika u ovoj borbi.

"To je naravno samo u slučaju da se prenose tačne i validne informacije. Mogli ste da nas pitate sve. Pa i stanju u KC Vojvodina. Niko nas nije pitao kakvo je stanje tamo, a svi smo videli kakvog je odjeka bilo to što su plasirane lažne informacije. A nama je posle demantovane bespotrebno uzelo snagu", rekla je dr Darija Kisić-Tepavčević.

Ona se zahvalila novinarima, koji dolaze po prave informacije, koji ih podstiču na istraživanje, i dodala da joj je drago kada se iznose pravovremene i tačne informacije.

Dr Kon je rekao da su novinari ti koji profesionalno rade svoj posao i prenose informacije koje dobijaju i dodao da misli da rade najbolje što znaju.

"Da li su vesti tačne ili nisu zavisi od izvora od koga prenose informacije", rekao je dr Kon.

On je istakao da svaka vest kooja se dobije od novinara, odmah se proverava.

"Pitanja nisu uvek zgodna i prijatna jer ne znamo još uvek sve odgovore. Bitno je da kažem za bolnicu Dedinje da su svi zdravi i nemaju nikakve simptome, i oni će biti udaljeni sa posla. Drugo je što inače ti ljudi bez simptoma teže prenose virus. Bez obzira na to, svako ko je pozitivan mora biti udaljen sa posla", rekao je dr Kon i dodao da bolnica mora da nastavi da radi.

On je istakao da će raditi sa smanjenim ekipama i mogućnostima, dodaje da će izbaciti sve ono što su planirali i radiće samo hitne slučajeve.

"Prioritet je testiranje zdravstvenih radnika. Ne moraju svi da se testiraju. Biće testirani oni koje ćemo dobiti na spisku od svake ustanove da moraju da se testiraju. Sve više imamo ulazak pojedinčanih ulazaka u bolnice i to nije ništa neočekivano", rekao je dr Kon.

On je naglasio da svako ko ima bilo kakvu respiratornu infekciju biće testiran.

Dr Kon je rekao da kada su romske zajednice u pitanju, kao i migranskih zajednica, o tome nema posebnih aktivnosti, i dodao da se oni tretiraju kao i svi drugi građani SRbije.

"Ista epidemiološka aktivnost bi se sprovodila ukoliko bi se tako nešto otkrilo", rekao je dr Kon.

Istakao je da za sada tu nema otkrivenih žarišta, kao i da bi se ukoliko bi se pojavilo radilo isto kao i svuda.

Kako kaže, nažalost, u romskim sredinama se sporo menjaju higijenski uslovi i navike, pa dodaje, ne očekuje da će se nešto promeniti ni u ovoj situaciji.

"Ukoliko se pojavi u nekom naselju, čitavo će biti pod nadzorom, ali to je priča o kojoj ćemo pričati ako se dogodi", rekao je dr Kon.

Dr Kon je rekao da se šteta meri satima utrošenim umesto u lečenje u dokazivanje koje nije bilo potrebno, kao što je ubeđivanje u lažne vesti.

"Netačne vesti u ovom ozbiljnom vremenskom škripcu zadaju probleme", rekao je dr Kon.

Dr Kon je rekao da je bolje bilo da su ih pitali na konferenciji, i bilo bi tačno, što je u ovoj situaciji jako bitno.

Dr Darija Kisić-Tepavčević je rekla da što se tiče zaštitne opreme, svi medicinski radnici koji dolaze u kontakt sa pacijentima nose zaštitnu opremu i ona zavisi od mesta na kom rade.

Ona ističe da se procenjuje da asimptomatskih pacijenata ima oko 10-ak puta više nego dokazanih.

Kako kaže, sam po sebi pozitivan način znači povećane mere predostrožnosti i izolacija kako se virus ne bi širio.

"Svi bi trebalo da se ponašamo kao da smo već rezervoari infekcije, i većina nas se uglavnom ponaša odgovorno", rekla je dr Darija Kisić-Tepavčević.

Ona ističe da je najispravnije da se postupa kao da smo svi već potencijalni nosioci infekcije i tako, dodaje, nećemo dozvoliti virusu da opstane.

U improvizovane bolnice idu svi pozitivni na koronavirus osim trudnica, porodilja i osoba sa invaliditetom

Dr Kon je rekao da oko odluke države nema pregovaranja, i dodao da će svi koji su kovid pozitivni moraju ići u privremene bolnice, osim, dodaje trudnica, porodilje, kao i invalidi.

Kako kaže, ove bolnice su napravljene za to da se spreči širenje infekcije.

On je dodao da će i u ovim bolnicama biti dosta i zdravstvenih radnika.

Dr Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da se ukida kućna izolacija, ali ne kućna samoizolacija.

To su, kako kaže, osobe koje su bile u rizičnim kontaktima ili su došle iz insotranstva.

"One se testiraju ako ispolje simptome", rekla je dr Darija Kisić-Tepavčević.

Kako objašnjava, svi laboratorijski pozitivni pacijenti ići će u privremene bolnice.

Dr Kon je rekao da se nova žarišta otkrivaju na osnovu grupisanja i pojave više klastera.

"Samo žarište definiše broj utvrđenih obolelih. Beograd je žarište jer je 10-ak klastera identifikovano. U manjim mestima je to na neki drugačiji način definisano, ali broj je svakako najznačajniji", rekao je dr Kon.

Dr Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da su istraživanja pokazala da kada se pojave žarišta uvek sve izgleda i kreće se na isti način.

Dr Kon je rekao da kada su u pitanju privatne klinike, oni su sami sebe isklučili iz ove situacije.

"Oni su često odbijali preglede. Što se tiče njihovog testiranja, podrazumeva se da se mogu javiti u kovid ambulantama. Njihovo testiranje nije planirano, ali ako imaju određenu situaciju i prijave je, niko ih neće ignosrisati", rekao je dr Kon.

On je rekao da smo sada u maksimumu, kao i u narednih 8 do 10 dana.

"Ako se budu sprovodile mere kao i do sada strožije mere za Uskrs imaju smisla samo za Beograd i još neka mesta", rekao je dr Kon.

Kako kaže, on je za apsolutnu zabranu kontakata u narednih 10 dana.