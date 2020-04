"Svi mi kažu da moram da budem jaka. To i pokušavam. Takve stvari se nikada ne prežale...", kaže Anđela.

Anđela Kostić (25), studentkinja stomatologije iz Niša, doživela je ogromnu tragediju kada je u jednom danu ostala bez majke i bake koje su preminule od korone!

Tog 5. aprila u 10.30 borbu za život izgubila je baka Vinka Jovančić (82), a u 19 časova i majka Ljiljana Kostić (55). Za svega osam sati mlada Anđela ostala je potpuno sama, pošto joj je otac preminuo pre tri godine.

- Majka i baka su bile na respiratoru u bolnici. Baka je bila slaba, a prognoze za mamu su bile dobre. Ona je 12 dana izdržala najgori udar upale pluća, bila je zdrava, nije imala nikakve hronične bolesti i bila sam sigurna da će se izboriti sa virusom - skrhano priča Anđela.

Najpre je iz bolnice stigla tužna vest da baka nije izdržala, a posle osam sati Anđela je saznala da joj je i majka preminula.

- U trenutku sam zanemela. Mama se radovala što privodim studije kraju. Imala je planove za moju stomatološku ordinaciju. A sada sam potpuno sama na svetu i spremam dve sahrane... - priča Anđela i zahvaljuje se dobrim ljudima koji žele da joj pomognu.

- Mnogo ljudi me je pozvalo da izrazi saučešće, da pomogne. Zvale su me kolege sa fakulteta i dekanka. Moj otac je bio stomatolog, pa mi sada podršku daju i njegovi prijatelji. Svi mi kažu da moram da budem jaka. To i pokušavam. Takve stvari se nikada ne prežale... - kaže Anđela.

Kako da pomognete Anđeli?

Ova studentkinja stomatologije, kojoj je ostalo još osam ispita do kraja fakulteta, stambeno je obezbeđena, ali troškovi sahrana i druge potrebe iziskuju više novca, a ona je bez ikakvih primanja, tako da svi koji hoće da pomognu to mogu da učine na broj žiro-računa 205900101890492552 kod Komercijalne banke.