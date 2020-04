DR NESTOROVIĆ ZA PINK: Optimističan sam! Još 10 dana i videćemo svetlo na kraju tunela

Dr Branimir Nestorović, pulmolog je gostujući u Specijalnoj emisij TV Pink ocenio je da su najnovije mere Vlade Srbije, da se uvede policijski čas od petka u 17 satido ponedeljka u 5 ujutru, dobre i važne za borbu protiv koronavirusa.

-Za mlađe je teško da sede kući, lepo je vreme i mala je šansa da se razbole i ja ih razumem. Međutim, važno je da sedimo kod kuće. Znali smo da će epidemija da eskalira kada smo čuli da u Novom Pazaru ne poštuju mere. Zato je važno da ljudi shvate da je socijalna distance važna da ne bi imali još žarišta – rekao je Nestorović.

-Jel to toliko teško da se sedi kući I da se ništa ne radi. Jel su ljudi svesni da nekidrugi ljudi moraju da rade I padaju s nogu od posla. Ljudi ne staju na infektivnim klinikama, u prehrambenim prodavnicama, policija … Ne razumem zaštose ljudi bune – rekao je on.

-Kraj Uskrsa je blizu, verujem da će tada već život da se polako vrati u normalnu. Mi smo fantastično prošl. Pogledajte kako su prošle druge zemlje – rekao je.

Nestorović je rekao da su simptomi korone su jako slični ostalim virusima, ali je naglaso da postoji i jedna koja ga izdvaja.

- Ovo je najvažniji simptom, gubitak mirisa. Ovaj simptom je zajednički svima. To je prvi simptom koji je siguran. Gubitak čula ukusa ređe se događa, ali čulo mirisa prvo nestaje i to znamo zasigurno da je prvi simptom korone. Razlika između onih koji imaju alergiju i koji recimo kijaju dok su napolju i onih sa koronom je taj što će ovi sa alergijom prestati da kijaju kada uđu u kuću. Ovaj virus napada creva, bubrege, mozak, ima osobine koje nijedan drugi virus nema. Ovaj virus se zadržava i do 14 dana, što obično nije slučaj. Ne napada decu, a oni su obično najugroženiji. Baš je čudan, mi to tako nismo učili - rekao je doktor Nestorović.

"Od nultog pacijenta zavisi kako će bolest da se širi zemljom"

Igor Đantar (43), privrednik iz Bačke Topole, nulti je pacijent, u emotivnoj ispovesti za TV Pink otkio je kako se osećao kada je saznao da boluje od bolesti koja hara celim svetom.

-Mislim da sam se zarazio u Budimpešti. Dokotrka je videla nešto tamno na snimku pluća, mislila je da je nešto strašno. BIlo mi je sve gore I gore, otišao sam ponovokod nje. Upala sa leve, prešla je I na desnu. CT je pokazao da je reč o virusu,ne rak – rekao je Đantar.

Dr Nestorović kaže da je teško odmah proceniti da je reč o virusu, i da je jako teško lekarima da to odmah procene ukoliko bolest nije uzela maha u zemlji.

-U početku teško je odmah proceniti da li je reč o virusu, lekari najpre misle da je reč o upali pluća. Na taj način se epidemija proširila u Italiji. To tako izgelda u samom početku – objasnio je Nestorović.

"Od nultog pacijenta zavisi kojom brzinom će se bolest širiti po zemlji"

Zamenica direktora Instituta za Darija Kisić Tepavčević naglasila je da je odgovorno ponašanje jako važno, posebno kada je reč o nultom pacijentu kao se on i struka ponašaju, jer kaže, od toga zavisi kojom brzonom će se .

-Od nultog pacijenta zavisi kako će bolest da se širi. Đantar je reagovao odgovorno, odmah se izlovao, sreća da je mislio da je reč o gripu. Za razliku od druge pacijentkinje koja je došla iz inostranstva i slbodno šetala i komunicirala - rekla je ona.

Spekulacije o tome da gojazni ljudi imaju više problema i rizični su pacijenti,kada je upitanju i koronavirus, potvrido je i dr Nestorović, koji kaže da višak kilograma uvek može da napravi dodatni problem.

-Mast u stomaku,naročito kod mušaraca, može ozbiljno da utiče na zdravlje, naročito uovoj situaciji – rekao je dr Nestorović.

-Metabolički poremećaj može značajno da utiče na borbu organizma sa virusom – doaje Kisić.

Ona kaže da pacijenti sa hroničnim bolestima imaju najviše problema da se izbore savirusom.

-Svi pacijenti koji su preminuli imaju problem sa kardiovaskularnim bolestima, ali idijabetesom. Tako se pokazala praksa do sada – kaže ona.

Kaže da je takođe jako netipično da ovaj virus manje napada decu i trudnice, ali da za to ne postoji pravo objašnjenje.

UZNEMIRUJUĆA PROGNOZA - Štagljar otkriva kada će se život vratiti u normalu!

Molekularni biolog na Univerzitetu u Torontu Igor Štagljar je govoreći o pandemiiji koronavirusa za Pink, ocenio da nema povratka na staro sve dok ne bude pronađena vakcina ili lek za pošast koja je u svetu odnela više desetina hiljada života.

Štagljar je odgovrajući na pitanja Pinka rekao da su naučnici ovaj virus potcenili na početku i da sve ono što su mislili da će se dogoditi, da se nije dogodilo.

- Do kraja ove godine zbog pandemije u Kanadi moglo biti nešto više od 5.000 umrlih, a čak se prognozira da bi do kraja godine moglo biti 10.000, što je 0,01, odnosno 0,02 odsto populacije. Situacija u Americi polako izmiče kontroli, kako smo videli iz medija do pre sedam dana je američki predsednik odbijao da se radi o bilo kakvom ozbiljnom virusu, ali stvari su se sada promenile. Njujork je postao zarište, bolnice ne mogu da primaju pacijente jer nemaju dovoljno respiratora - rekao je on.

Kaže da mere socijalne distance su jedine koje se mogu primenjivati i da pomognu u ovoj situaciji. Kaže da polovnina naučnog sveta radi na tome da pronađe vakcinu.

- Sve labaratorije su se ujedinile, pokušavaju sa njihovim metodama da nađu vakcinu, odnosno neki lek koji bi se mogao prenameniti. To je jedno što možemo da napravimo u ovom trenutku. To se najraniije može dogoditi za godinu dana. Sa vakcinama je stvar takva da se ona mora prvo testirati na zdravim ljudima, da vidimo kolika je toksičnost, koliko se maksimalno može dati, nakon šest do devet meseci se može davati inficiranim pacijentima. Mislim da vakcinu možemo imati za najranije godinu dana - kaže.

Prognozirao je da situcija u naredna tri meseca može da se stabilizuje, i da se život vrati u normalne tokove.

- Najbolji slučaj bi bio da imamo vakcinu ili pronađemo neki lek. Stvari bi se onda mnogo brže vratile u normalu. U ovom slučaju mi moramo živeti ovako kako živim, izolovati se i skrivati od virusa. Nadam se da će za nekih tri meseca moći situacija da se delimično stabilizuje.Dok ne budemo imali lek ili vakcinu nema povratka na staro.

“Potrebno je dosta vremena za vakcinu”

Nestorović kaže da je za vakcinu potrebno vreme, i da Kinezi uveliko rade na tome.

-Toksičnosti, efikasnosti, određvianja doze su faze koje su karakteristične za vakcinu.Godinu i po okvorno je vreme koje je potrebno. Kinezi još traže vakcinu za SARS,tako je pitanje kada će naći vakcinu za koronu – rekao je dr Nestorović.