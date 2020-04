Đurić poziva na poštovanje novih mera i karantina na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je mera karantina od 12 do 6 sati ujutru u Severnoj Mitrovici i Zvečanu jedini način da se zaustavi širenje korona virusa.

On je pozvao građane da se pridržavaju ovih mera zato što je, kako je rekao, svako od nas prva linija fronta u borbi protiv zla koje nas je snašlo.

"Od svakoga od nas zavisi koliko brzo ćemo izaći na kraj sa korona virusom i koliko brzo ćemo moći da se vratimo našim normalnim životima, i što je još važnije, od svakog od nas direktno zavisi koliko ćemo uspeti da zaštitimo naše porodice, naše komšije, naše najmilije i naš grad", kazao je Đurić.

On je podsetio da je od sutra u Severnoj Mitrovici i Zvečanu zabranjeno kretanje od 12 do 6 časova ujutro i pozvao je građane da budu odgovorni i da budu složni kao i do sada.

"Uvek smo do sada hrabrost pokazivali time što smo izlazili na most, izlazili na ulice, branili naš grad, branili naše Kosovo i Metohiju. Pozivam vas da danas hrabrost pokažemo tako što ćemo ostati u svojim domovima, tako što ćemo pokazati da imamo hrabrosti da ostanemo kod kuće", rekao je Đurić.

Dodao je da su povodom pandemije korona virusa preduzete ozbiljne, sveobuhvatne i prave mere za zaštitu od "pošasti koja muči, ne samo celu našu zemlju, nego i čitav svet".

Naveo je da su na Kosovo isporučene velike količine zaštitne opreme za bolnice u srpskim sredinama.

"Ovih dana zapošljavamo i 75 lekara sa Nacionalne službe za zapošljavanje i 200 medicinskih sestara, to znači da ćemo sve resurse koje imamo na raspolaganju staviti u funkciju borbe protiv ove opake bolesti", naveo je Đurić.

Direktor Kancelarije za KiM je rekao i da je veoma važno da svako od nas ponese svoj deo odgovornosti i da svako od nas ima odgovornost za uspeh koji treba zajednički da postignemo.

On je kazao da je uveren u to da ćemo za nekoliko nedelja biti u prilici da nastavimo sve dobre stvari koje smo započeli u našim sredinama na Kosovu i Metohiji, obnovu škola, puteva, izgradnju novih privrednih kapaciteta, da kao narod na Kosovu i Metohiji opstanemo.

"Ali da bismo to vreme dočekali u dobrom zdravlju, snažni, moramo sada da se povinujemo onome što nam kaže struka, a struka nam kaže da je mera karantina od 12 do 6 časova ujutru jedini način da zaustavimo zlo koje nas je snašlo", rekao je Đurić.

Upitan da li na severu KiM mere za kontrolu epidemije propisuje Beograd ili Priština i da li među tim merama ima razlike, Marko Đurić je za Radio Beograd rekao da Srbi na KiM i naše institucije imaju samo jednu majku, a to je Srbija.

Ipak, Đurić naglašava da je ovo je vanredna situacija koja ne poznaje etničke i administrativne barijere.

„Naše institucije na terenu sarađuju i sa institucijama privremene samouprave u Prištini i mi smo ih ohrabrili u tome da razmenjuju informacije i da sarađuju sa svim akterima - od KFOR-a do privremenih institucija u Prištini", navodi Đurić.

On dodaje da se pre neki dan gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, Goran Rakić, na glavnom mostu u Kosovskoj Mitrovici našao sa albanskim gradonačelnikom južnog dela grada.

"Ja sam lično to podržao zato što smatram da je u ovom trenutku jako važno da se uspostavi tesna saradnja. Ništa nismo uradili ako mi suzbijemo epidemiju u našim sredinama a u njihovim sredinama gde su oni apsolutna većina se epidemija nekontrolisano širi", istakao je Đurić

.

On je naveo da se saradnja postoji i ona se ogleda i u testiranju. "Pošto želimo da što veći broj ljudi bude testiran, u nekim našim sredinama ljude su testirali i mobilni timovi iz Prištine i naše zdravstvene institucije, kao što na mnogo mesta imamo situaciju da se građani albanske nacionalnosti obraćaju našim zdravstvenim institucijama. Smatram da mi pokazujemo ozbiljnost i odgovornost time što smo otvorili vrata našeg zdravstvenog sistema za sve ljude“, rekao je Đurić.